Rinde Claudia Sheinbaum su Primer Informe de Gobierno

La presidenta de México destacará los avances en seguridad, política social y otros logros de su primer año al frente del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este lunes su Primer Informe de Gobierno, donde destacará los avances en seguridad, política social y otros logros de su primer año al frente del país.

Primer Informe de Gobierno. Palacio Nacional https://t.co/M6GN1wDadm — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 1, 2025

“Amigas y amigos, vamos bien y vamos a ir mejor”: Sheinbaum

Al finalizar el informe, la presidenta de México agradeció a las y los gobernadores presentes por su apoyo.

“Amigas y amigos, vamos bien y vamos a ir mejor”.

Reduce Nuevo León homicidios en un 70%, destaca Sheinbaum en su informe

Al presentar las estrategias de seguridad y justicia, Sheinbaum mencionó que en Nuevo León se redujo el índice de homicidios en un 70%.

Aseguró que, en el mes de julio, se cometieron 22 homicidios menos en comparación con septiembre de 2024, lo que disminuyó el homicidio doloso en un 25%. Mientras que, en delitos de alto impacto, se restó un 20% y en feminicidios un 34%.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la política de construcción de la paz se decide “soberanamente en México. Nadie influye en ella”. Además, aseguró la reducción de este delito.

Sheinbaum impulsa proyectos carreteros estratégicos y moderniza la infraestructura federal

Durante su primer informe, la presidenta Sheinbaum Pardo informó que, bajo esquemas de inversión mixta, impulsó siete proyectos carreteros estratégicos en el país, incluido el corredor del Golfo de México en Tamaulipas.

Además, aseguró que se adquirieron 20 trenes de pavimentación con el objetivo de dar mantenimiento 30,476 kilómetros de carreteras federales.

Aseguró que la inversión comprometida en el total de las obras alcanza 121,540 millones de pesos.

Sheinbaum Proyecta Construcción de 390 Mil Viviendas en 2025

Sheinbaum anunció que se espera la construcción de 390 mil viviendas para el cierre de 2025, avanzando hacia la meta sexenal de 1.2 millones de hogares, con el apoyo de Infonavit, Conavi y Fovissste.

Además, Sheinbaum reiteró su compromiso de garantizar que todas las familias mexicanas tengan acceso a una vivienda digna.

Revisión de créditos impagables de Infonavit

Por otra parte, informó que se está avanzando en la revisión de créditos impagables del Infonavit, aplicando ajustes y descuentos para beneficiar a los trabajadores.

"El abasto de medicamentos está asegurado": Gobierno

A pesar de las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en su Primer Informe de Gobierno que su administración trabaja constantemente para garantizar el abasto diario de medicamentos en todo el país, buscando asegurar el acceso oportuno a tratamientos médicos esenciales y fortaleciendo la cobertura de los programas de salud.

Inversión directa a comunidades indígenas y afromexicanas

Tras la reforma que reconoce a los pueblos originarios, Sheinbaum destacó que 20,358 comunidades reciben directamente 12,374 millones de pesos, administrados según sus propias formas de organización.

Además, se da continuidad a 16 planes de justicia y se han iniciado dos nuevos programas para fortalecer el desarrollo comunitario.

Apoyo a la Innovación Tecnológica

Sheinbaum subrayó el compromiso de su gobierno con el impulso a la ciencia y la tecnología, mencionando un aumento del 193% en los apoyos a proyectos de investigación, del 70% en las becas al extranjero y del 23% en las estancias doctorales.

Proyectos Estratégicos de Innovación

La presidenta destacó la implementación de un programa de movilidad estudiantil de posgrado y mencionó diez proyectos estratégicos de innovación, incluyendo el mini vehículo eléctrico Olinia, semiconductores, satélites de observación climática y de Protección Civil, así como un vehículo aéreo no tripulado de última generación, con la participación de cerca de 500 investigadores.

Salario Mínimo Crece 12%: Sheinbaum lo Llama "Acto de Justicia"

En su Primer Informe de Gobierno, Sheinbaum resaltó el incremento del 12% en el salario mínimo durante el año 2025, describiéndolo como un logro sin precedentes en términos reales y un paso fundamental hacia la justicia social.

"Trabajadores de Apps Recibirán Seguridad Social Plena": Sheinbaum

La titular del Poder Ejecutivo federal, también hizo hincapié en la reforma que garantiza a los trabajadores de plataformas digitales acceso a la seguridad social integral, asegurando que contarán con los mismos derechos y beneficios que otros sectores laborales.

Nuevos Programas Sociales Buscan Mayor Cobertura y Equidad:

Además de mantener programas ya establecidos como la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro, la administración de Sheinbaum implementó la Pensión Mujeres Bienestar y las Becas Rita Cetina, ampliando el alcance del apoyo gubernamental a diversos grupos de la sociedad.

Abrirán 16 nuevos hospitales, incluyendo Coahuila y Tamaulipas, anuncia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en lo que resta del 2025 se inaugurarán 16 hospitales más, incluidos los del ISSSTE Alta Especialidad en Torreón, Coahuila, y el Hospital General tanto de Ciudad Madero como de Tampico, Tamaulipas.

Sheinbaum Pardo aseguró que, para cumplir con el acceso a la salud gratuita en el cuarto constitucional, se fortalecerán instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. Con estas acciones, la mandataria afirmó que se le da continuidad a las obras iniciadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Al cerrar el 2025, se tendrá un total de 31 nuevos hospitales. Dichos nosocomios también se encontrarán en estados como Sonora, Estado de México, Chiapas,

"Economía mexicana demuestra resiliencia": Sheinbaum

Durante su Primer Informe de Gobierno, Sheinbaum enfatizó la fortaleza de la economía mexicana, destacando un crecimiento anual del 1.2% a pesar de los pronósticos adversos de organismos internacionales.

Además, resaltó el valor estable del peso, cotizando por debajo de las 19 unidades por dólar, y la baja tasa de desempleo del 2.7%, situándose entre las más bajas a nivel mundial.

Inflación bajo control e inversión extranjera en niveles récord

La inflación anual, que se ubicó en 3.5% en julio, la más baja desde enero de 2021, fue otro de los puntos fuertes presentados por Sheinbaum.

Además, la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó un récord en el primer semestre del año, superando los $36 mil millones de dólares, lo que, según la Presidenta, demuestra la confianza en la economía mexicana en un contexto global desafiante.

"México te Abraza": Un Programa para Recibir a los Migrantes

Ante el aumento de las deportaciones desde Estados Unidos, el gobierno federal ha implementado el programa "México te Abraza", que ha brindado apoyo y protección a más de 86 mil mexicanos que han regresado al país.

Sheinbaum enfatizó que el programa "México te Abraza" reconoce a los migrantes como "héroes y heroínas" de México, y contribuye a fortalecer la cooperación bilateral y la diversificación de las exportaciones mexicanas.

Sheinbaum refuerza lazos arancelarios con EUA

La mandataria destacó el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos en materia arancelaria, subrayando que México mantiene uno de los promedios de tarifas más bajos a nivel mundial.

"La administración federal trabaja en coordinación con diversas secretarías estadounidenses dentro del marco del tratado comercial, buscando mejorar las condiciones bilaterales", mencionó.

Próxima reunión con el Departamento de Estado

Sheinbaum anunció que en los próximos días se recibirá al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para definir un marco de seguridad basado en la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y la cooperación sin subordinación.

Impulso a la "Cuarta Transformación" a través de Reformas:

La presidenta afirmó que el humanismo mexicano fortalece la soberanía, la democracia y las libertades, garantizando la participación popular sin recurrir a la represión ni a la censura.

Destacó que la Cuarta Transformación se consolida entre la población y avanza con fuerza.

19 Reformas Constitucionales y 40 Nuevas Leyes:

En su primer año de gobierno, Sheinbaum impulsó 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes para revertir los efectos del "periodo neoliberal."

Entre las principales medidas mencionó:

Reforma al Poder Judicial

Incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa

Reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho (artículos 2, 25, 27 y 28)

Recuperación del control de Pemex y CFE como empresas del Estado

Garantía de trenes operados por empresas públicas

Acceso a servicios de internet

Reformas orientadas a la igualdad de género (vida libre de violencia e igualdad salarial)

Programas de bienestar como derechos sociales constitucionales

Derecho a la vivienda

Protección de los animales

Incorporación de la extorsión como delito grave

Prohibición de vapeadores

Protección de los maíces nativos

Reforma contra el nepotismo en cargos de elección popular

Reducción de trámites para evitar la corrupción

"Mi Gobierno se guía por resultados, no promesas": Sheinbaum

Con esta contundente frase, la presidenta Claudia Sheinbaum dio inicio a su Primer Informe de Gobierno, presentando a la nación los avances y desafíos enfrentados durante su primer año de gestión.

La mandataria hizo hincapié en los logros alcanzados en materia de seguridad, el desarrollo del Plan México, la política exterior, la implementación de programas sociales y la reducción de la desigualdad.

Disminución de la pobreza y empoderamiento femenino, ejes centrales

Sheinbaum subrayó la importancia de la participación colectiva de las mujeres mexicanas en su gestión, señalando que su gobierno se guía por la búsqueda de un México justo, libre y soberano.

Además, enfatizó que su trabajo se enfoca en resultados concretos y no en simples promesas. Un dato clave que resaltó fue la salida de 13 millones de personas de la pobreza entre 2018 y 2024.

En una ceremonia que inició a las 11:00 horas, la mandataria explicó las acciones llevadas a cabo durante su primer año al frente de México, resaltando avances en seguridad, el Plan México, política exterior, programas sociales y la reducción de la desigualdad.

El evento contó con la asistencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien expresó su apoyo a la administración federal.

Muy contento de acompañar a la presidenta @Claudiashein en su Primer Informe de Gobierno 🇲🇽🦁👊🏻 pic.twitter.com/RbuUr0yk3O — Samuel García (@samuel_garcias) September 1, 2025

También se hicieron presentes los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), liderados por Hugo Aguilar Ortiz, tras participar en una ceremonia ancestral.