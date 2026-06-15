Riña en el interior de un bar de Hidalgo deja tres muertos

Tres hombres murieron tras una riña en un bar de Zacualtipán, Hidalgo; uno de los implicados regresó armado y disparó contra las víctimas

Una pelea al interior de un bar en el municipio de Zacualtipán, Hidalgo, derivó en la muerte de tres hombres, de acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del estado.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas del viernes en un establecimiento identificado como “Los Netos”, donde inicialmente se produjo una discusión que escaló a una confrontación física entre varios asistentes.

Según los reportes preliminares, tras el altercado uno de los involucrados abandonó el lugar, pero regresó posteriormente portando un arma de fuego, con la que abrió fuego contra las víctimas.

Víctimas eran originarias del municipio

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio luego de recibir el reporte de detonaciones. Al llegar, encontraron los cuerpos de tres hombres sin vida, quienes eran originarios de la misma demarcación.

Personal de la Procuraduría estatal llevó a cabo el procesamiento de la escena, donde se recabaron indicios para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, se abrió la carpeta de investigación correspondiente con el objetivo de determinar responsabilidades y dar con el o los responsables de este hecho violento.