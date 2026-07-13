Riña armada en bar de Cabo San Lucas deja tres muertos

Otro de los participantes habría respondido también con disparos, lo que provocó un enfrentamiento armado entre quienes se encontraban dentro del bar

Una riña registrada durante la madrugada en un bar de Cabo San Lucas, Baja California Sur, terminó en un intercambio de disparos que dejó tres hombres muertos y una persona lesionada.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:50 horas dentro del establecimiento conocido como La Terraza, ubicado en el cruce de Salvatierra y Camino al Faro Viejo, en la colonia Ampliación Matamoros.

Discusión terminó en intercambio de disparos

De acuerdo con las primeras investigaciones, varias personas comenzaron una pelea al interior del negocio y, durante el altercado, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y realizó varias detonaciones.

Otro de los participantes habría respondido también con disparos, lo que provocó un enfrentamiento armado entre quienes se encontraban dentro del bar.

Tras recibir el reporte, elementos de seguridad acudieron al establecimiento y localizaron a tres hombres sin vida, además de una cuarta persona que presentaba heridas provocadas por proyectiles.

Paramédicos brindaron atención al hombre herido y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre su estado de salud.

Las víctimas mortales fueron identificadas durante las diligencias, aunque sus nombres no han sido difundidos oficialmente mientras se realizan los procedimientos correspondientes y se notifica a sus familiares.

Aseguran el bar y recaban evidencia balística

El establecimiento fue acordonado y quedó bajo resguardo para permitir el procesamiento de la escena por parte de agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales.

Durante la inspección se localizaron casquillos percutidos y otros indicios balísticos, los cuales serán analizados para determinar cuántas armas fueron utilizadas y reconstruir la secuencia de los disparos.

Los investigadores también comenzaron a entrevistar a testigos y a revisar la información disponible para establecer cómo inició la pelea e identificar a todos los involucrados.

PGJE mantiene abierta la investigación

La Procuraduría General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación por los hechos y mantiene como principal línea que el ataque derivó de una confrontación entre personas que se encontraban dentro del establecimiento.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, por lo que continúan las labores para determinar responsabilidades y localizar a quienes hayan participado en la agresión.