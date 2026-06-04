Riesgo de contagio de ébola en México es 'sumamente bajo': UNAM

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguraron que la posibilidad de contagios de ébola en México durante la Copa Mundial 2026

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguraron que la posibilidad de contagios de ébola en México durante la Copa Mundial de Futbol 2026 es extremadamente baja, pese al brote que actualmente afecta a países africanos como Uganda y la República Democrática del Congo (RDC).

Durante una conferencia de prensa, Rosa María Wong, responsable de la Subdivisión de Investigación Clínica de la máxima casa de estudios, señaló que la amenaza de transmisión del virus en México, así como en Estados Unidos y Canadá, es prácticamente inexistente debido a las medidas preventivas implementadas por las autoridades sanitarias.

La investigadora explicó que los países anfitriones se preparan de manera anticipada para enfrentar posibles riesgos epidemiológicos asociados a eventos internacionales de gran magnitud, lo que permite mantener controlados los escenarios de contagio.

Medidas reducen la posibilidad de contagios

Aunque la selección de la República Democrática del Congo tiene programado disputar un encuentro en territorio mexicano, Wong destacó que los futbolistas cumplen periodos de cuarentena fuera de su nación y que existen restricciones para viajeros que hayan permanecido recientemente en las zonas afectadas por el brote.

Estas acciones, afirmó, disminuyen considerablemente cualquier posibilidad de propagación del virus, por lo que el riesgo puede considerarse muy bajo.

De acuerdo con datos oficiales del Gobierno congoleño, actualmente se han confirmado 344 casos de ébola en ese país, incluidos 60 fallecimientos.

La mayoría de los contagios se concentran en la provincia de Ituri.

No obstante, los especialistas advirtieron que la Copa del Mundo implicará una enorme concentración de personas. Se estima que más de cinco millones de visitantes llegarán a México durante el torneo, generando condiciones que favorecen la circulación de distintas enfermedades infecciosas.

Entre los principales riesgos mencionaron el sarampión, especialmente para quienes no cuentan con esquemas completos de vacunación. También alertaron sobre la circulación de nuevas variantes de influenza en el hemisferio sur y sobre infecciones causadas por meningococo, asociadas a espacios con alta concentración de personas, como estadios y alojamientos compartidos.

Recomiendan vacunación, hidratación y seguro de viaje

Los expertos también señalaron que existen riesgos relacionados con las condiciones climáticas. Ciudades sede como Monterrey podrían registrar temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados durante algunos encuentros del torneo.

Ante este panorama, Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero de la UNAM, recomendó a los asistentes internacionales contratar un seguro médico de viaje, mantenerse al día con las vacunas recomendadas, hidratarse adecuadamente y protegerse de las altas temperaturas.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la selección mexicana disputará el partido inaugural frente a Sudáfrica.