Revocan licencia a CIBanco, señalado por EUA de lavado de dinero

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició el proceso de liquidación del banco y se aprobó el pago a las personas ahorradoras del banco

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México revocó la autorización de la firma CIBanco para operar como institución financiera, señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavar dinero del narcotráfico.

Al mismo tiempo, inició el proceso de liquidación del banco y ante ello el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) aprobó que se proceda al pago de obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras del banco los depósitos que estén protegidos por la ley, lo cual iniciará a partir del próximo lunes 13 de octubre.

"A raíz de un acuerdo tomado por su asamblea general de accionistas, CIBanco decidió solicitar a la CNBV la revocación voluntaria de su autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple. Esta decisión obedece a lo que los accionistas de CIBanco consideraron la mejor opción para los intereses de sus clientes. De esta forma, la CNBV aprobó la solicitud de revocación de la autorización de CIBanco", explicó en un comunicado

Esto ocurre a 10 días de que entraran en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual señaló en junio pasado a Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CI Banco por presuntamente participar en una red de lavado de dinero vinculado al narcotráfico de fentanilo.

En un comunicado, el IPAB informó que "derivado de la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple a CIBanco por parte de la CNBV, el IPAB iniciará el 13 de octubre de 2025 el pago de las obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras".

"El público ahorrador de CIBanco, institución de banca múltiple en liquidación, puede tener la confianza de que sus depósitos están protegidos hasta por 400.000 unidades de inversión (UDIs) por persona, que al día del inicio de la liquidación (10 de octubre) equivalen a 3,42 millones de pesos (unos 186.000 dólares)", añadió.

El pasado 1 de octubre, la firma Vector Casa de Bolsa, junto con CI Banco e Intercam, señaladas por el Departamento del Tesoro de EUA por presuntamente participar en una red de lavado de dinero vinculado al narcotráfico de fentanilo, acordó con la Casa de Bolsa Finamex el traspaso de cuentas de inversión y la venta de su operadora de fondos.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la autoridad encargada de supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero en México.