Revelan video del choque entre tráiler y autobús en Veracruz

Por: INFO 7 09 Septiembre 2025, 22:23 Compartir

En las imágenes se observa que el autobús se detiene por completo debido al tráfico de la autopista y segundos después es fuertemente impactado por el tráiler

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Horas después de un accidente entre un autobús de pasajeros que dejó 14 personas heridas en Veracruz, comenzó a circular el video de lo que pudo terminar como una tragedia. En las imágenes se observa que el autobús se detiene por completo debido al tráfico de la autopista y segundos después es fuertemente impactado por el tráiler, lo que provocó el incendio. Además, en el metraje se observa cómo los pasajeros actuaron debidamente ante la emergencia, pues en cuestión de segundos comenzaron a utilizar las salidas de emergencia ubicadas en las ventanas de la unidad y mutuamente se fueron ayudando. Este oportuno y rápido accionar ayudó a evitar víctimas fatales, pese a lo aparatoso del accidente e incendio; sin embargo, 14 personas terminaron con heridas, aunque ninguna de gravedad. Por su parte, el incendio fue controlado por elementos de Protección Civil, quienes luego de apagar las llamas trasladaron a los lesionados a hospitales para ser atendidos.