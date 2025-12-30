Revelan que San Nicolás tiene la gasolina más cara de México

Profeco aseguró que el precio de la gasolina regular se encuentra elevado en algunas estaciones ubicadas en el Área Metropolitana

El municipio de San Nicolás destacó en la conferencia matutina de este lunes, por albergar una de las gasolineras cuyo precio de venta de hidrocarburo es considerado el más alto a nivel nacional.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, César Iván Escalante, reveló en la sección "Quien es quien" que dicha estación de carga vende a $24.99 pesos por litro, con un margen de $2.79 pesos.

Profeco revela monitoreo de la gasolina más cara en Área Metropolitana

De acuerdo con el monitoreo de la Profeco, el precio de la gasolina regular en Monterrey se colocó nuevamente entre los más elevados a nivel nacional, al alcanzar hasta 24.99 pesos por litro.

Dicha cifra que rebasa el promedio del país y genera presión directa sobre el bolsillo de los automovilistas.

El monitoreo nacional también mostró que, en varias regiones, los precios no superan los $24 pesos por litro y los márgenes de ganancia se mantienen por debajo de los dos pesos.