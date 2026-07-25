Revelan que alcalde de Temoac era investigado por nexo criminal

Omar García Harfuch, titular de Seguridad, explicó que se investigaba la posible relación del alcalde con familiares detenidos por presuntos vínculos criminales

Luego del asesinato de Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que desde el gobierno federal ya se comenzó con la investigación para esclarecer los hechos.

Además, dio a conocer que el edil ya era sujeto de una investigación por posibles vínculos con el crimen organizado, particularmente con dos grupos que operan en la zona oriente del estado de Morelos.

"Expresamos nuestra solidaridad a la familia y la población de Temoac. Las autoridades locales aseguraron las oficinas locales. Es importante señalar que el presidente estaba siendo investigado por vínculos con grupos criminales como 'Los Aparicio' y 'Los Huazulco', comentó.

De igual manera, García Harfuch recordó que la suegra de Lavín Romero, Andrea Angelina "N", alias "La Patrona", quien fungía como tesorera de su gobierno, fue detenida por segunda ocasión en septiembre de 2025, por supuestamente ser señalada por la Fiscalía como líder de uno de los grupos.

#MañaneraPresidenta || El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa sobre los resultados en materia de seguridad en el estado de Morelos. Destacó que desde el inicio de la actual administración en la entidad se han detenido a 2 mil… pic.twitter.com/uy1WnUUj34 — El Chamuco (@El_Chamuco) July 24, 2026 Dentro de ese contexto, el secretario mencionó que sí existía una rivalidad de los grupos antes mencionados con otros que operan en la entidad, por lo que una de las líneas de investigación va enfocada a si su asesinato se dio como un ajuste de cuentas. Según contó, otra de las líneas tendría como foco una denuncia que existió por parte de representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que lo señaló como el presunto autor intelectual del asesinato de dos personas; lo cual ya está siendo investigado. Esta no sería su única posible relación con ejecuciones, pues también se le señaló a él y a su familia por posibles nexos con el asesinato de Félix Ovielo Campo, quien alegó haber recibido amenazas por parte de estas personas. Ya había recibido agresiones García Harfuch recordó que Valentín Lavín Romero ya había sido víctima de otros ataques armados, siendo el primero el 31 de enero de 2026, el cual estaría relacionado con esta posible rivalidad con otros grupos criminales.