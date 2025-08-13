Revelan nombres de los 26 miembros del CJNG extraditados a EUA

Después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmara que un total de 27 personas que se encontraban en centros penitenciarios del país fueran trasladadas a Estados Unidos, se revelaron sus identidades.
De entre los extraditados a Estados Unidos, se encuentra Juan Carlos “N”, conocido como “El Chavo Félix”, quien fue detenido en el municipio de Culiacán, Sinaloa, y trasladado al penal de El Altiplano por presuntos vínculos con uno de los mencionados grupos delictivos.
Fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que publicó las identidades de los detenidos, en donde destacaron los siguientes nombres con vínculos en actividades ilegales en Sinaloa.
- Kevin Gil Acosta y Martin Zazueta Pérez
- Leobardo García Corrales
- Luis Raúl Castro Valenzuela (alias “Chacho")
- Juan Carlos Félix Gastelum (alias “El Chavo Félix")
Félix Gastélum, mantiene relacion politica con Ismael "El Mayo" Zambada, pues es su yerno, además mantenia el liderazgo de la faccion de "Los Mayos", la cual operaba dentro del Cártel de Sinaloa.
A “El Chavo Félix" se le acusa de operar laboratorios de producción de metanfetamina en las montañas de la Sierra Madre en Sinaloa y Durango.
Lista completa de los reos extraditados
- Enrique Arballo Talamantes
- Benito Barrios Maldonado
- Luis Raúl Castro Valenzuela
- Francisco Chávez
- Abdul Karim Conteh
- Baldomero Fernández Beltrán
- Ismael Enrique Fernández Vázquez
- Leobardo García Corrales
- Abigael González Valencia
- José Carlos Guzmán Bernal
- Anton Petrov Kulkin
- Roberto Omar López
- Jose Francisco Mendoza Gomez
- Hernán Domingo Ojeda López
- Daniel Pérez Rojas
- Juan Carlos Sánchez Gaytán
- David Fernando Vásquez Bejarano
- José Antonio Vivanco Hernández
- Mauro Alberto Núñez Ojeda
- Juan Carlos Félix Gastelum
- Jesus Guzmán Castro
- Pablo Edwin Huerta Nuno
- Servando Gómez Martínez
- Kevin Gil Acosta
- Roberto Salazar
- Martín Zazueta Pérez
Dentro del comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se reveló la extradición de los reos, se mencionó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se comprometió a no imponerles pena de muerte.