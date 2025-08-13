Revelan nombres de los 26 miembros del CJNG extraditados a EUA

El Departamento de Justicia de EUA reveló la identidad de los reos extraditados, incluido Juan Carlos 'El Chavo Félix', vinculado al crimen en Sinaloa

Después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmara que un total de 27 personas que se encontraban en centros penitenciarios del país fueran trasladadas a Estados Unidos, se revelaron sus identidades.

De entre los extraditados a Estados Unidos, se encuentra Juan Carlos “N”, conocido como “El Chavo Félix”, quien fue detenido en el municipio de Culiacán, Sinaloa, y trasladado al penal de El Altiplano por presuntos vínculos con uno de los mencionados grupos delictivos.

Fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que publicó las identidades de los detenidos, en donde destacaron los siguientes nombres con vínculos en actividades ilegales en Sinaloa.

Kevin Gil Acosta y Martin Zazueta Pérez

Leobardo García Corrales

Luis Raúl Castro Valenzuela (alias “Chacho")

Juan Carlos Félix Gastelum (alias “El Chavo Félix")

Félix Gastélum, mantiene relacion politica con Ismael "El Mayo" Zambada, pues es su yerno, además mantenia el liderazgo de la faccion de "Los Mayos", la cual operaba dentro del Cártel de Sinaloa.

A “El Chavo Félix" se le acusa de operar laboratorios de producción de metanfetamina en las montañas de la Sierra Madre en Sinaloa y Durango.

Lista completa de los reos extraditados

Enrique Arballo Talamantes

Benito Barrios Maldonado

Luis Raúl Castro Valenzuela

Francisco Chávez

Abdul Karim Conteh

Baldomero Fernández Beltrán

Ismael Enrique Fernández Vázquez

Leobardo García Corrales

Abigael González Valencia

José Carlos Guzmán Bernal

Anton Petrov Kulkin

Roberto Omar López

Jose Francisco Mendoza Gomez

Hernán Domingo Ojeda López

Daniel Pérez Rojas

Juan Carlos Sánchez Gaytán

David Fernando Vásquez Bejarano

José Antonio Vivanco Hernández

Mauro Alberto Núñez Ojeda

Juan Carlos Félix Gastelum

Jesus Guzmán Castro

Pablo Edwin Huerta Nuno

Servando Gómez Martínez

Kevin Gil Acosta

Roberto Salazar

Martín Zazueta Pérez

Dentro del comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se reveló la extradición de los reos, se mencionó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se comprometió a no imponerles pena de muerte.