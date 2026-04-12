Revelan hallazgo de 219 restos en Chalco-Tláhuac

Los colectivos solicitaron que el procesamiento e identificación de lo encontrado se lleve a cabo con respeto y en colaboración con las familias.

Colectivos de búsqueda y familias independientes denunciaron el hallazgo de 219 restos óseos en la zona de lagunas de La Habana, ubicada en los límites entre Chalco y El Xico, tras concluir la primera etapa de una jornada realizada del 7 al 10 de abril de 2026.

En un pronunciamiento dirigido a autoridades de la Ciudad de México, las organizaciones expresaron indignación, preocupación y exigencia de acciones inmediatas, al considerar que el sitio representa un punto de alto interés forense que debe ser intervenido de forma exhaustiva.

¿Qué se encontró en la jornada de búsqueda?

De acuerdo con el comunicado, todos los restos localizados son de origen humano y fueron recuperados durante cuatro días consecutivos de trabajo en campo. El desglose presentado por las familias señala que el martes se localizaron 49 restos óseos, miércoles 29, jueves 51, y el viernes 90 restos.

Las labores se realizaron como parte de la Jornada de Búsqueda por Patrones Tláhuac-Chalco, en un área que, según los colectivos, requiere continuidad en las inspecciones debido a la magnitud de los hallazgos.

¿Qué exigen las familias a las autoridades?

Los colectivos solicitaron que los procesos de análisis, procesamiento e identificación de los restos se lleven a cabo con respeto y bajo un esquema de colaboración con las familias, garantizando su participación y acceso a la información.

También exigieron transparencia total en los peritajes y la entrega oportuna de avances, con el objetivo de acelerar la identificación de las víctimas.

“Exigimos la plena y pronta identificación de los restos con total transparencia, así como el acceso oportuno y continuo a la información sobre los avances de los peritajes correspondientes”.

Zona de hallazgo será clave en próximas búsquedas

Las organizaciones señalaron que el lugar donde fueron encontrados los restos debe ser explorado nuevamente en futuras jornadas, al considerar que existen indicios suficientes que podrían derivar en más localizaciones.

Indicaron que la relevancia forense del sitio obliga a mantener una intervención constante y coordinada entre autoridades y colectivos.

Familias reclaman verdad, justicia y trato digno

En el documento, las familias reiteraron su derecho a conocer el destino de sus seres queridos y a recibir un trato digno durante todo el proceso de búsqueda e identificación.

“Las familias tenemos derecho a la verdad, a la justicia y a un trato digno”.

El pronunciamiento fue firmado por los colectivos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, así como por familias independientes.

El mensaje concluye con una consigna que resume la exigencia de las familias: “Los buscamos porque los amamos, ¡hasta encontrarles!”.