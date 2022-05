Revelan dónde esconden cámaras en los cuartos de motel

El encargado de un motel afirmó que en redes sociales como OnlyFans o Facebook se venden videos íntimos grabados en moteles en México

Por: Luz Camacho

mayo, 18, 2022 17:40

Comentarios

La reputación de un motel se basa principalmente en la privacidad de sus clientes, pues es a donde las personas acuden para hacer lo que no pueden hacer en su casa o en cualquier otro lado; no obstante, ¿qué pasa cuando aquellos sitios no ofrecen esta garantía?

A través de la cuenta de TikTok @recorriendohabitaciones se compartió una serie de videos de una entrevista realizada al encargado de un motel, quien confirmó que en algunos de estos establecimientos los empleados sí llegan a poner cámaras ocultas en los cuartos y reveló en dónde "normalmente" las colocan.

El empleado, cuyo nombre no fue revelado por motivos de seguridad, dijo que aunque muchos creen que hay cámaras en los espejos o en las cabeceras en verdad en donde las ponen es en los cortineros, en el DVD, el baño y cuadros sanitizantes.

Y agregó que son cámaras pequeñas y que no graban sonido, además de que éstas son colocadas por los mismos encargados del lugar, así como los jefes de piso y auxiliares, pues de esta manera pueden venderlos para sacar dinero.

El entrevistado declaró que esto ocurre debido a "los sueldos bajísimos, muchas veces los dueños no tienen los escrúpulos de darte seguridad social, prestaciones que por ley tienes que tener, entonces no te queda de otra de sacar dinero sea como sea".

Aunque aseguró que él nunca lo ha hecho y desconoce cuánto se pague por un video, dijo que sabe que es un buen negocio.

El sujeto señaló que todos estos videos se pueden conseguir en tianguis, en redes sociales como Facebook o páginas de contenido erótico como Onlyfans.

Reacción de internautas se dividió

Las confesiones del empleado del motel provocó polémica entre los usuarios de redes sociales.

Muchos internautas bromearon con sacar provecho de sus videos en moteles y pendían regalías, mientras que otros explotaron contra los moteles por violar la privacidad de las personas.

Cabe mencionar que algunos internautas aseguraron ser empleados de moteles y dijeron que al menos donde trabajan no se realizan esta práctica, mientras que otra reveló que donde ella labora hay cámaras en la televisión, pero solo se ven en alguna situación de extrema urgencia o necesidad.