Revelan causa de muerte de Blanca Adriana tras asistir a clínica

El anuncio fue acompañado por la confirmación de que autoridades reforzarán las inspecciones en establecimientos que ofrecen procedimientos estéticos.

La causa de muerte de Blanca Adriana Vázquez, la mujer que desapareció tras acudir a una supuesta clínica estética en Puebla para someterse a un procedimiento de extracción de grasa abdominal, fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) luego de practicar la necropsia correspondiente.

Posteriormente, el caso fue remitido a la Fiscalía de Puebla, autoridad que mantiene abierta la investigación debido a que los hechos ocurrieron en esa entidad.

Necropsia confirma sobredosis de anestésicos

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Tlaxcala, la muerte de Blanca Adriana ocurrió como consecuencia de una reacción asociada a una sobredosis de medicamentos anestésicos que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

El anuncio fue acompañado por la confirmación de que las autoridades sanitarias reforzarán las inspecciones en establecimientos que ofrecen procedimientos de medicina estética especializada.

"Se reforzará la vigilancia de todos estos lugares", señaló Antonio Martínez, titular de la Coordinación de Comunicación Social.

El funcionario también indicó que existe una responsabilidad compartida por parte de quienes deciden acudir voluntariamente a este tipo de servicios.

La desaparición tras un procedimiento estético

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo, cuando Blanca Adriana Vázquez acudió a la clínica Détox para realizarse una liposucción en la zona abdominal. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones y los testimonios de sus familiares, la mujer perdió el conocimiento durante el procedimiento.

Las cámaras de vigilancia permitieron observar cómo la presunta cirujana Diana Palafox y varias personas la trasladaron en un vehículo tras quedar inconsciente.

Continúa la búsqueda de los responsables

Días después, el cuerpo de la víctima fue localizado en una barranca de poca profundidad en el municipio de Altzayanca, Tlaxcala. Debido a que el hallazgo ocurrió en esa entidad, la FGJE realizó el levantamiento correspondiente antes de remitir la carpeta de investigación a Puebla.

Hasta ahora, Diana Palafox, señalada por hacerse pasar como cirujana plástica sin contar con acreditaciones profesionales, y su hijo Carlos Quezada permanecen prófugos. Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las responsabilidades penales derivadas de la muerte de Blanca Adriana Vázquez.