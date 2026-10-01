Revela DEA que la última ubicación del 'Mayito Flaco' fue CDMX

La ubicación del capo se da a conocer de forma paralela al anuncio de un contundente paquete de sanciones emitido por Estados Unidos

La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) reveló que el último punto de avistamiento de Ismael Zambada Sicairos, alias el "Mayito Flaco", fue en la Ciudad de México.

El heredero del Cártel de Sinaloa cuenta con órdenes de aprehensión vigentes en Estados Unidos, donde se le acusa de conspiración para el tráfico y distribución masiva de narcóticos.

La ubicación del capo se da a conocer de forma paralela al anuncio de un contundente paquete de sanciones emitido por los Departamentos de Estado y del Tesoro norteamericanos.

La acción coordinada señala a 21 individuos y 25 entidades vinculadas a la estructura financiera y operativa del grupo criminal en territorio nacional.

Entre los objetivos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) destaca una red de protección y apoyo político radicada en Baja California, en la que se incluye a Carlos Alberto Torres Torres y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres.

El embajador estadounidense, Ronald Johnson, subrayó que esta ofensiva contra casi 50 objetivos estratégicos refleja la determinación del gobierno del presidente Donald Trump de desmantelar de manera integral a la organización, tipificada por Washington como entidad terrorista extranjera.

"No solo líderes, sino también traficantes, lavadores de dinero, empresas fachada y funcionarios corruptos: todo aquel que mantiene en funcionamiento a estas organizaciones terroristas es un objetivo", aseveró Johnson. "Los estamos golpeando donde duele: su dinero".

El diplomático confirmó además la vigencia de recompensas de hasta $5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de operadores clave como Alfonso Arzate García ("El Aquiles"), René Arzate García ("La Rana") y Juan José Aponte Félix ("El Ruso"), advirtiendo que los facilitadores de la red criminal no tendrán espacio para evadir la justicia.

¿Quién es el 'Mayito Flaco'?

Hijo de Ismael "El Mayo" Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa. Tras la detención de su padre en 2024, asumió un rol protagónico en el liderazgo de la facción familiar.

Fue requerido por tribunales federales estadounidenses bajo cargos de conspiración para importar y distribuir toneladas de metanfetamina, fentanilo, cocaína y marihuana a territorio estadounidense.

Está considerado por las agencias de inteligencia como un operador de perfil bajo, caracterizado por una gestión estratégica y discreta en la logística del narcotráfico y el blanqueo de capitales, apoyándose en redes políticas y empresariales a nivel regional.