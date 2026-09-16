Reúne Zócalo a más de 100,000 personas por el Grito

Miles de asistentes se concentran en la Plaza de la Constitución para la ceremonia encabezada por Claudia Sheinbaum y el concierto gratuito de Intocable

Más de 100,000 personas se han congregado este martes en el Zócalo de la Ciudad de México para participar en los festejos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, que serán encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde la tarde, miles de asistentes comenzaron a ocupar la Plaza de la Constitución y sus alrededores para presenciar la ceremonia que se realizará a las 23:00 horas, cuando la mandataria salga al balcón central de Palacio Nacional para encabezar el tradicional Grito de Independencia.

El ambiente festivo se hizo presente entre los asistentes, muchos de ellos vestidos con los colores patrios, sombreros y sarapes. También aparecieron las tradicionales latas de espuma, mientras los mariachis de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional amenizaron la espera con música mexicana.

Frente al escenario instalado en la plancha del Zócalo, cientos de personas esperan además el concierto gratuito de Intocable, programado para después de la ceremonia. La afluencia ha aumentado conforme avanza la noche en la Plaza de la Constitución y las calles aledañas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo en el perímetro del Zócalo para vigilar el acceso y la concentración de asistentes. Los elementos realizan revisiones y retiran objetos que no están permitidos dentro de la zona.

A las 23:00 horas, Claudia Sheinbaum aparecerá en el balcón central de Palacio Nacional para encabezar la ceremonia cívica, que incluirá las tradicionales arengas patrias y marcará el inicio de los festejos por el aniversario de la Independencia.