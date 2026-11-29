La Profepa reportó 17 ejemplares reubicados y liberados, quince en Quintana Roo y dos en Campeche, entre cocodrilos, boas, mapaches y más.

17 ejemplares de vida silvestre fueron reubicados y liberados tras ser localizados en zonas urbanas, quince en Quintana Roo y dos en Campeche, en acciones encabezadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en coordinación con dependencias municipales, estatales y académicas.

La autoridad ambiental indicó que la presencia de especies silvestres en entornos urbanos obedece a factores como la pérdida de hábitat y la disponibilidad de alimento o refugio, por lo que, aun cuando algunos animales se adaptan a espacios modificados, requieren condiciones adecuadas para vivir en libertad.

Operativos en Quintana Roo

En Quintana Roo, el 13 de octubre, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Cancún, se aseguró un cocodrilo de pantano reportado cerca de Playa del Niño para trasladarlo a un humedal protegido, alejado de asentamientos humanos.

Asimismo, los días 8, 14 y 19 de octubre, junto con la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático del municipio de Solidaridad, se atendieron reportes en distintas colonias de Playa del Carmen, donde se encontraron dos puercoespines dentro de una vivienda y una serpiente índigo en otro domicilio, esto en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos, una boa en un estacionamiento, una hembra de zarigüeya con siete crías en la calle y dos tlacuaches hallados al interior de una casa y en un establecimiento comercial, ejemplares que fueron capturados y reintroducidos en áreas naturales.

A ello se sumó el rescate, con apoyo de dicha secretaría y del Heroico Cuerpo de Bomberos de Solidaridad, de una boa, tres mapaches, dos coatíes adultos y una tortuga mojina, cuyos exámenes físicos preliminares mostraron buen estado general, sin lesiones ni signos visibles de enfermedad que comprometieran su supervivencia.

Rescates en Campeche

En Campeche, el 5 de octubre, en coordinación con personal del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos y la Dirección Municipal de Protección Civil del Carmen, se rescató un ejemplar adulto de oso hormiguero localizado en los árboles de un cementerio en Ciudad del Carmen, el cual fue llevado al Zoológico del Carmen para atención veterinaria y evaluado en condiciones óptimas para su liberación.

Por otra parte, el 1 de agosto, personal de Profepa atendió un reporte del Aeropuerto Internacional Ingeniero Alberto Acuña Ongay, en San Francisco de Campeche, sobre un cocodrilo de pantano que había construido su nido dentro del perímetro aeroportuario y mostraba actitud defensiva ante el tránsito de personas; con apoyo de CEDESU-UACAM, se realizó la contención, manejo y reubicación del cocodrilo y de todos sus huevos hacia una UMA para su resguardo y seguimiento.

Recomendaciones ante avistamientos

Ante el avistamiento de fauna silvestre, se recomienda no intentar capturarla, alimentarla ni acercarse a manipularla, mantener una distancia segura y reportar el caso a las autoridades ambientales.

Cuando se trate de crías que parezcan estar solas, es importante evitar retirarlas de su entorno sin orientación especializada, ya que la ausencia momentánea de un adulto no significa necesariamente que estén abandonadas, mientras que la coordinación entre autoridades y ciudadanía favorece el manejo seguro de estas especies en Quintana Roo y Campeche.