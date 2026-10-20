Reubica Profepa a 13 cocodrilos de río en el Cañón del Sumidero

Los ejemplares rescatados entre 2022 y 2025 en Chiapas fueron reintegrados a su hábitat tras recibir valoraciones médicas exitosas.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo la reubicación y liberación de 13 ejemplares de cocodrilo de río dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero, en el estado de Chiapas.

Los reptiles habían sido rescatados entre 2022 y 2025 tras diversos reportes ciudadanos que alertaban sobre su presencia en el afluente del río Grijalva, representando un riesgo tanto para los habitantes como para los propios animales.

Antes de su retorno a la vida silvestre, diez de los cocodrilos fueron resguardados de manera temporal en la Unidad de Manejo (UMA) "El Boquerón", en Osumacinta, mientras que los tres restantes permanecieron en el Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) "Amniota", ubicado en Suchiapa.

En estos centros recibieron cuidados y evaluaciones médicas hasta garantizar que contaban con las condiciones físicas óptimas para su liberación.

Operativo coordinado de liberación

El retorno de los ejemplares a su hábitat natural se efectuó en dos puntos estratégicos del Parque Nacional Cañón del Sumidero, determinados en conjunto con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Profepa y un especialista de la asociación "Conservación, Manejo, Aprovechamiento Sustentable de Flora y Fauna Silvestre" (Comaffas AC).

En las labores de traslado fluvial participaron embarcaciones y personal de la Conanp, así como elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo a través de la Unidad de Reacción Anfibia Pakal (URAP).

El cocodrilo de río está catalogado bajo protección especial en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y figura en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Las autoridades destacaron que la participación coordinada entre instituciones gubernamentales, asociaciones civiles y la ciudadanía resulta fundamental para salvaguardar la fauna silvestre y asegurar su reintegración en entornos idóneos.