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Reubica Profepa a 13 cocodrilos de río en el Cañón del Sumidero

Por: Fernanda Izaguirre

19 Octubre 2026, 17:53

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Los ejemplares rescatados entre 2022 y 2025 en Chiapas fueron reintegrados a su hábitat tras recibir valoraciones médicas exitosas.

Reubica Profepa a 13 cocodrilos de río en el Cañón del Sumidero

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo la reubicación y liberación de 13 ejemplares de cocodrilo de río dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero, en el estado de Chiapas.

Los reptiles habían sido rescatados entre 2022 y 2025 tras diversos reportes ciudadanos que alertaban sobre su presencia en el afluente del río Grijalva, representando un riesgo tanto para los habitantes como para los propios animales.

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Antes de su retorno a la vida silvestre, diez de los cocodrilos fueron resguardados de manera temporal en la Unidad de Manejo (UMA) "El Boquerón", en Osumacinta, mientras que los tres restantes permanecieron en el Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) "Amniota", ubicado en Suchiapa.

En estos centros recibieron cuidados y evaluaciones médicas hasta garantizar que contaban con las condiciones físicas óptimas para su liberación.

Operativo coordinado de liberación

El retorno de los ejemplares a su hábitat natural se efectuó en dos puntos estratégicos del Parque Nacional Cañón del Sumidero, determinados en conjunto con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Profepa y un especialista de la asociación "Conservación, Manejo, Aprovechamiento Sustentable de Flora y Fauna Silvestre" (Comaffas AC).

En las labores de traslado fluvial participaron embarcaciones y personal de la Conanp, así como elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo a través de la Unidad de Reacción Anfibia Pakal (URAP).

El cocodrilo de río está catalogado bajo protección especial en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y figura en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Las autoridades destacaron que la participación coordinada entre instituciones gubernamentales, asociaciones civiles y la ciudadanía resulta fundamental para salvaguardar la fauna silvestre y asegurar su reintegración en entornos idóneos.

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