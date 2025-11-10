Retornan a 27 menores hallados dentro de embarcación en Sinaloa

Miembros de un equipo interdisciplinario se encargaron de brindarles alimentación, acompañamiento psicológico y descanso temporal

DIF de Sinaloa informó que los 27 menores encontrados en una embarcación con dirección hacia Baja California Sur el pasado 30 de octubre, fueron enviados a su natal Chiapas.

La titular de la dependencia informó que personal de la procuraduría de Chiapas acudió al Estado un día antes de que los menores emprendieran el camino de vuelta, mismos que presentaban un buen estado de salud.

Durante su estancia en la entidad, un equipo interdisciplinario se encargó de brindarles alimentación, acompañamiento psicológico y descanso temporal.

La Fiscalía del Estado de Sinaloa informó que los menores viajaban de forma voluntaria y que refirieron que buscaban para trabajar en labores del campo.