Retiro de visa americana es un ataque contra AMLO

José Ramiro López Obrador afirmó que la cancelación del visado a su sobrino es un intento del Gobierno de EUA por dañar al expresidente.

La decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, es "un asunto político" con el que el Gobierno de Donald Trump busca desprestigiar al exmandatario, declaró este sábado su hermano, José Ramiro López Obrador.

José Ramiro, quien se desempeña como secretario de Gobierno del estado de Tabasco, dijo a medios locales que mediante esta acción y sin referir el nombre de su hermano, Andrés Manuel, intentan desprestigiarlo.

"Realmente al que quieren es, no al chico (López Beltrán), sino al grande (López Obrador). Nada más que lo están pensando los vecinos. Yo creo que es un asunto político, no tiene nada que ver con otro tema", expuso el funcionario, de 70 años. "Es el desprestigio (con el) que creen ellos que logran hacer daño, desprestigio a los ciudadanos que están luchando para que en este país, al pueblo de México le vaya mejor", añadió.

Cuestionó si en el pasado le habían retirado la visa a algún político de los gobiernos que antecedieron al de su hermano.

¿"Cuándo vieron ustedes que le retiraran una visa a uno de los políticos que estaban apoyando el neoliberalismo? Eso no lo hacían, porque eran gobiernos entreguistas que hacían, al pie de la letra, lo que les ordenaban desde los Estados Unidos, aquí hay soberanía, autonomía". "si quieren una muy buena relación se tiene que dar en los marcos que la presidenta (Claudia Sheinbaum) lo ha dicho: a través de la cooperación y no de la subordinación", apuntó José Ramiro López Obrador, quien aseguró que no ha visto recientemente ni a su sobrino, ni a su hermano.

El pasado jueves, a través de una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Andrés Manuel López Beltrán, informó que el Gobierno de aquel país le retiró la visa para ingresar a su territorio.

En una carta, fechada el 13 de agosto en Teapa, Tabasco, López Beltrán aseguró que la decisión fue tomada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y por el subsecretario Christopher Landau.