Retiran transformador de Waldo’s por investigación de incendio

Las autoridades también realizaron registros técnicos dentro del inmueble para complementar la información que forma parte de la carpeta de investigación.

La investigación sobre el incendio ocurrido en una tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora, que dejó un saldo de 24 personas fallecidas, sumó una nueva diligencia pericial con el retiro de un transformador eléctrico que será sometido a estudios especializados para determinar si tuvo alguna relación con el origen del siniestro.

La acción fue realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) como parte de las investigaciones que continúan para esclarecer las causas del incendio registrado en el establecimiento ubicado en el Centro de Hermosillo.

El procedimiento se desarrolló en el inmueble localizado sobre la calle Doctor Noriega, entre Juárez y Matamoros, y contó con la participación de diversas autoridades y especialistas encargados de recabar nuevos elementos de prueba.

¿Por qué fue retirado el transformador?

De acuerdo con la Fiscalía, el transformador eléctrico será trasladado a laboratorios donde se realizarán análisis técnicos para determinar si presentaba fallas, daños o alguna condición que pudiera estar vinculada con el incendio.

La diligencia fue autorizada por un juez y solicitada por la defensa de algunas de las víctimas, con el objetivo de incorporar información adicional al proceso penal que actualmente se encuentra en desarrollo.

Además del retiro del equipo, peritos especializados efectuaron un dictamen de criminalística para documentar las condiciones actuales del inmueble y preservar indicios que puedan resultar relevantes para la investigación.

Participan diversas corporaciones en el operativo

En las labores participaron peritos en Criminalística de Campo, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), personal del Ministerio Público, Protección Civil estatal y municipal, Bomberos y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las autoridades también realizaron registros técnicos dentro del inmueble para complementar la información que forma parte de la carpeta de investigación.

Proceso judicial continúa en curso

El abogado Gabriel Alvarado, representante legal de familiares de víctimas del incendio, informó que toda la diligencia quedó videograbada y será integrada como prueba dentro del proceso judicial.

Explicó que la investigación permanece en etapa de judicialización y que aún existen personas imputadas pendientes de comparecer ante un juez. Añadió que ninguno de los vinculados a proceso permanece bajo prisión preventiva, por lo que enfrentan el procedimiento en libertad mientras continúan las investigaciones relacionadas con la tragedia.