Retiran toneladas de residuos tras histórica granizada en CDMX

El alcalde Carlos Orvañanos Rea informó que las labores continuarán durante los próximos días en las colonias donde aún persisten afectaciones.

Las labores de limpieza y recuperación continúan en la alcaldía Cuajimalpa luego de la intensa lluvia acompañada de granizo que provocó afectaciones en distintas colonias a inicios de junio. Como parte de los trabajos de atención a la emergencia, las autoridades informaron que han sido retiradas más de 460 toneladas de residuos, escombros, hielo y material vegetal acumulados tras la tormenta.

La magnitud de las precipitaciones generó daños en vialidades, viviendas y espacios públicos, por lo que brigadas de servicios urbanos fueron desplegadas en diversos puntos para restablecer las condiciones de movilidad y reducir riesgos para la población.

Toneladas de basura, hielo y escombros fueron retiradas

De acuerdo con la Dirección General de Servicios Urbanos, entre el 2 y el 4 de junio se recolectaron 163 toneladas de enseres domésticos, basura y residuos diversos arrastrados por la corriente.

A esta cifra se suman 156 toneladas de cascajo, tierra y hielo que permanecían sobre calles, banquetas y áreas públicas. Además, las cuadrillas retiraron otras 150 toneladas de troncos, ramas y material vegetal en colonias donde las lluvias provocaron deslaves y caída de árboles.

Entre las zonas con mayores afectaciones se encuentran Las Galicias, Chimalpa, Contadero y Zentlapatl, donde la acumulación de residuos dificultó el tránsito y el acceso a algunas viviendas.

San Pablo Chimalpa fue una de las zonas más afectadas

Las autoridades señalaron que los trabajos se concentraron principalmente en colonias como Chimalpa, Las Galicias, 21 de Marzo, Ocote, Pascuas, Jacarandas, Contadero y San José de los Cedros.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en San Pablo Chimalpa, donde las brigadas retiraron cerca de 20 toneladas de hielo acumulado durante las primeras horas posteriores a la tormenta.

Además de liberar vialidades, los equipos de trabajo participaron en la limpieza de viviendas afectadas por escurrimientos y en la rehabilitación de espacios públicos cubiertos por granizo, lodo y residuos.

Continúan trabajos para restablecer la infraestructura

Las acciones también incluyeron 11 intervenciones de desazolve en la red de drenaje, atención a 13 fugas de agua, limpieza de coladeras y alcantarillas, reparación de luminarias y mantenimiento en edificios públicos.

Asimismo, se realizaron trabajos de bacheo en vialidades de Santa Fe, San Mateo y otros sectores afectados por las lluvias, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y reducir riesgos de accidentes.

El alcalde Carlos Orvañanos Rea informó que las labores continuarán durante los próximos días en las colonias donde aún persisten afectaciones, como parte de una estrategia para atender los efectos de la temporada de lluvias y fortalecer la seguridad de los habitantes.