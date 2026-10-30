Retiran tambos con residuos químicos peligrosos en Durango

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en estrecha coordinación con elementos de la Guardia Nacional, llevó a cabo el retiro manual de 13 tambos de plástico que se encontraban abandonados a cielo abierto sobre suelo natural, localizados en un ejido del municipio de Durango y muy cerca de una zona de parcelas.
Los recipientes asegurados contenían un total de 2,300 kilogramos de residuos químicos peligrosos que representaban un riesgo latente para los ecosistemas y la salud de los habitantes de la región.
Ante esta situación, los materiales fueron trasladados de inmediato hacia un centro de acopio debidamente autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con el propósito de garantizar su manejo y disposición final de manera adecuada.
Durante las actuaciones operativas realizadas en la zona, las autoridades recabaron diversos indicios e información con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes, recordando que el abandono y mal manejo de sustancias de esta naturaleza constituyen un delito grave en contra del ambiente.