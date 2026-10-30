Retiran tambos con residuos químicos peligrosos en Durango

Autoridades ambientales y de seguridad retiraron 2,300 kilos de sustancias tóxicas abandonadas en un ejido de la entidad.

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en estrecha coordinación con elementos de la Guardia Nacional, llevó a cabo el retiro manual de 13 tambos de plástico que se encontraban abandonados a cielo abierto sobre suelo natural, localizados en un ejido del municipio de Durango y muy cerca de una zona de parcelas.

Los recipientes asegurados contenían un total de 2,300 kilogramos de residuos químicos peligrosos que representaban un riesgo latente para los ecosistemas y la salud de los habitantes de la región.

Ante esta situación, los materiales fueron trasladados de inmediato hacia un centro de acopio debidamente autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con el propósito de garantizar su manejo y disposición final de manera adecuada.

Durante las actuaciones operativas realizadas en la zona, las autoridades recabaron diversos indicios e información con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes, recordando que el abandono y mal manejo de sustancias de esta naturaleza constituyen un delito grave en contra del ambiente.