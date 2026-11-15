Retiran más de 12 toneladas de basura de ecosistemas acuáticos

Autoridades y organizaciones de la sociedad civil recolectaron más de 12 toneladas de residuos sólidos en 39 playas, esteros, ríos y embalses de México

Autoridades y organizaciones de la sociedad civil recolectaron más de 12 toneladas de residuos sólidos en 39 playas, esteros, ríos y embalses de México, durante una jornada nacional enfocada en la limpieza y conservación de los ecosistemas acuáticos.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) informó este sábado que las actividades se realizaron como parte de la Jornada Nacional de Limpieza y Conservación de Ecosistemas Marino-Costeros 2026, en la que participaron más de 800 personas.

En las labores colaboraron integrantes de los sectores pesquero y acuícola, autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas y representantes de la sociedad civil.

El titular de la Conapesca, Rigoberto Salgado Vázquez, encabezó las actividades en Los Dinamos, ubicado en la alcaldía La Magdalena Contreras, en Ciudad de México.

Durante la jornada, el funcionario destacó la importancia de los cuerpos de agua para las comunidades, al señalar que proporcionan sustento, alimento y miles de empleos.

También explicó que la limpieza de los ecosistemas marinos y de agua dulce es fundamental para proteger la biodiversidad y mantener la calidad y seguridad de los productos pesqueros y acuícolas destinados al consumo.

Basura y microplásticos amenazan a la fauna acuática

Salgado Vázquez advirtió que los residuos abandonados en mares, ríos, lagunas y presas representan un peligro para los animales acuáticos, debido a que pueden quedar atrapados entre los desechos, sufrir lesiones o morir al ingerirlos.

Además, alertó sobre la degradación de los residuos y su transformación en microplásticos, partículas que pueden incorporarse a las cadenas alimentarias.

Ante esta problemática, llamó a pescadores y acuicultores a adoptar playas y espacios naturales para convertir las labores de limpieza en un compromiso permanente.

La Conapesca, organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, indicó que la jornada se suma a la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México, coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.