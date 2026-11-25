Sinaloa continúa con labores de limpieza tras los hechos violentos por la detención de Fausto Isidro Meza Flores; aún quedan unidades pendientes de retirar

Cerca de 100 vehículos incendiados o vandalizados fueron retirados de calles y carreteras de Guasave, Sinaloa, luego de los hechos violentos registrados durante el operativo federal que derivó en la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

La alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, informó que las unidades quedaron abandonadas en distintos puntos del municipio después de los bloqueos y enfrentamientos del viernes 20 de noviembre. Aunque se logró despejar gran parte de las vialidades, aproximadamente 15 vehículos todavía permanecían a un costado de las carreteras.

Continúan los trabajos para retirar vehículos calcinados

La presidenta municipal explicó que las labores de limpieza comenzaron el sábado 21 de noviembre, con la participación de personal de Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Bomberos, además del apoyo de particulares que facilitaron grúas para trasladar los automotores.

Entre las unidades afectadas se encontraban vehículos particulares y de transporte, así como automotores de grandes dimensiones. Algunos vehículos blindados fueron trasladados a Culiacán, mientras que otros tuvieron que ser retirados de la carretera federal México 15 para recuperar la circulación.

Los trabajos se concentraron en distintos sectores de Guasave, entre ellos Guasavito y la zona del Malecón María del Rosario Espinoza, donde se reportaron bloqueos y automóviles incendiados.

Violencia se desató tras captura de “El Chapo Isidro”

Los hechos ocurrieron durante el operativo federal realizado el viernes 20 de noviembre para detener a Fausto Isidro Meza Flores, señalado como presunto líder de una organización criminal con presencia en Sinaloa.

Tras el despliegue de las fuerzas federales se registraron enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y quema de vehículos en diferentes puntos. Las acciones provocaron afectaciones a la movilidad y obligaron a las autoridades a implementar medidas para resguardar a la población.

La alcaldesa señaló que tuvo conocimiento de la situación cuando comenzaron los reportes de los enfrentamientos y solicitó a las corporaciones municipales apoyar a las personas que se encontraban en las calles para trasladarlas a lugares seguros.

Comercios y actividades también resultaron afectados

La violencia también tuvo consecuencias en la actividad comercial y educativa de Guasave. Durante los días posteriores a los hechos, algunos establecimientos permanecieron cerrados y diversas escuelas optaron por impartir clases a distancia, ante la preocupación de madres y padres de familia por la seguridad de los estudiantes.

Además, las imágenes de vehículos calcinados y daños en distintos inmuebles evidenciaron las afectaciones que dejaron los enfrentamientos en el municipio.

Autoridades mantienen vigilancia en Guasave

Ramírez Montoya indicó que se mantendrá la presencia de corporaciones de los tres órdenes de gobierno para brindar seguridad a los habitantes y facilitar el restablecimiento de las actividades cotidianas.

La presidenta municipal también pidió a la población mantenerse informada mediante comunicados oficiales y evitar compartir rumores o información sin verificar en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Mientras continúan las labores para retirar los vehículos restantes, las autoridades buscan recuperar la movilidad en las vialidades afectadas y mantener las condiciones de seguridad en Guasave.