Retiran 889 toneladas de hidrocarburo en playas del Golfo

Las autoridades señalaron que los residuos detectados desde marzo, aunque presentes desde enero de 2026, tienen su origen en un incidente con un buque

El grupo interinstitucional encargado de atender la presencia de hidrocarburo en el litoral del Golfo de México informó que se han recolectado 889.4 toneladas de contaminante en playas de Veracruz, Tabasco y Campeche, como parte de un operativo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales.

Balance de playas afectadas en el Golfo de México

De acuerdo con el reporte oficial, 48 playas registraron afectaciones por la presencia de hidrocarburo. De estas, 32 ya se encuentran libres de arribazón, mientras que 16 continúan con residuos, por lo que las labores de limpieza se mantienen activas.

El informe fue emitido de manera conjunta por distintas dependencias, entre ellas autoridades ambientales, energéticas y marítimas, además de organismos reguladores y la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las autoridades señalaron que los residuos detectados desde marzo, aunque presentes desde enero de 2026, tienen su origen en un incidente con un buque y en emanaciones naturales de petróleo ubicadas frente a la Sonda de Campeche.

Amplio despliegue operativo en mar, aire y tierra

Para atender la contingencia, se ha desplegado un operativo con más de 3,100 elementos de distintas dependencias, quienes han realizado acciones de limpieza, contención y monitoreo a lo largo de más de 630 kilómetros de costa en el Golfo de México.

Como parte de las medidas de control, se han instalado alrededor de 2,000 metros de barreras de contención y se han efectuado cientos de recorridos de supervisión en playas y zonas costeras.

Además, el operativo incluye acciones marítimas y aéreas, como sobrevuelos de reconocimiento en la plataforma marina de Cantarell, inspecciones a embarcaciones y toma de muestras de hidrocarburo bajo protocolos de cadena de custodia.

En estas labores se han utilizado 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos terrestres, nueve aeronaves de ala fija y rotativa, así como drones aéreos y submarinos para la inspección de zonas de difícil acceso.

Las autoridades también mantienen un monitoreo permanente de corrientes marinas y condiciones meteorológicas, con el fin de ajustar de manera oportuna las estrategias de contención y limpieza.

Acciones de Pemex en limpieza y contención

Por su parte, Pemex informó que ha desplegado 780 trabajadores en campo para atender la limpieza de playas afectadas, además de implementar esquemas de contratación temporal que han permitido sumar un mayor número de personas a estas labores.

La empresa detalló que ha intervenido en más de 112 kilómetros de litoral, donde los residuos recolectados son concentrados, trasladados y dispuestos conforme a la normatividad ambiental vigente.

En zonas consideradas prioritarias, se han instalado barreras adicionales, cordones oleofílicos y sistemas de dispersión mecánica en mar abierto, así como equipos especializados para inspección submarina.

Apoyo a comunidades pesqueras afectadas

El operativo también contempla acciones de apoyo a comunidades pesqueras del sur de Veracruz y Tabasco, que han resultado afectadas por la presencia de hidrocarburo.

Entre las medidas implementadas, se encuentra la contratación temporal de pescadores y habitantes de municipios como Agua Dulce, Coatzacoalcos, Pajapan, Mecayapan y Tatahuicapan, en Veracruz, así como Paraíso y Cárdenas, en Tabasco, para participar en las labores de limpieza.

Asimismo, se han destinado recursos económicos y equipo, incluyendo camiones de volteo y una inversión para fortalecer las actividades productivas del sector pesquero.

En materia de apoyos directos, se contempla la entrega de recursos económicos a más de 3,300 pescadores a partir del 6 de abril, como parte de un programa de compensación por afectaciones.

También se han otorgado apoyos en combustible para embarcaciones, así como insumos para cooperativas pesqueras en distintas localidades de Veracruz y Tabasco.

Monitoreo ambiental y protección de ecosistemas

En el ámbito ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente informó que ha realizado recorridos de supervisión en decenas de sitios desde inicios de marzo, incluyendo zonas costeras y lagunares.

Las acciones incluyen vigilancia en áreas naturales protegidas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, donde en la mayoría de los casos la presencia de hidrocarburo ha sido mínima o ya no se reportan nuevos arribos.

De manera paralela, se mantiene un monitoreo en aproximadamente 300,000 hectáreas de manglares y en zonas de anidación de tortugas, con el objetivo de prevenir daños mayores a los ecosistemas.

Las autoridades aseguraron que el operativo continuará activo hasta garantizar la limpieza total de las zonas afectadas y la mitigación de impactos ambientales en el litoral del Golfo de México.