Retira Marina 39 mil toneladas de sargazo en Quintana Roo

El Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe realiza monitoreo satelital permanente para detectar el desplazamiento del sargazo y emitir alertas tempranas.

La Secretaría de Marina-Armada de México informó que, en lo que va de 2026, se han recolectado más de 39 mil 500 toneladas de sargazo en las costas de Quintana Roo, como parte de las acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales.

Los trabajos de contención y limpieza se han concentrado en playas de Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Mahahual, zonas que cada año registran la llegada masiva de esta macroalga.

La dependencia naval detalló que para atender el fenómeno natural mantiene desplegadas 13 unidades de superficie, integradas por un Buque Sargacero Oceánico, 11 Buques Sargaceros Costeros y una Sargacera Anfibia.

Además, participan 18 embarcaciones menores de apoyo y se mantienen instalados más de 7 mil 605 metros de barreras de contención, las cuales son supervisadas por personal especializado en trabajos submarinos.

Personal naval y municipios participan en limpieza de playas

La Marina indicó que las labores de retiro del sargazo también se realizan directamente en las playas, donde personal naval, trabajadores de gobiernos municipales y estatales, así como ciudadanos, utilizan bieldos y carretillas para retirar la macroalga acumulada en la orilla.

Estas acciones buscan mantener en condiciones óptimas las zonas turísticas del Caribe Mexicano durante la temporada vacacional y reducir afectaciones ambientales derivadas del recale masivo.

Monitoreo satelital permite anticipar llegada de macroalga

La Secretaría de Marina señaló que el Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe realiza monitoreo satelital permanente para detectar el desplazamiento del sargazo y emitir alertas tempranas.

Con este sistema, las autoridades pueden implementar estrategias de contención y limpieza antes de que la macroalga llegue a las playas, además de contribuir a la protección de los ecosistemas marinos y recursos naturales de la región.