Retienen 50 toneladas de harina de pescado en aduana de Colima

Las dependencias federales retuvieron el cargamento procedente de Ecuador tras detectar irregularidades en los filtros de inspección.

Un operativo conjunto en la Aduana de Manzanillo, Colima, derivó en la detección de irregularidades en un cargamento internacional de harina de pescado con un peso cercano a las 50 toneladas. La acción fue coordinada por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en colaboración con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Detección de inconsistencias e inicio del PAMA

La intervención se concretó durante los filtros de inspección y control al comercio exterior aplicados a las mercancías que ingresan al país procedentes de Ecuador. Al detectar inconsistencias en la documentación y los protocolos de importación del producto marino, las autoridades procedieron a la retención del cargamento y a la apertura formal del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA).

Recaudación millonaria por omisiones fiscales

Como parte del desahogo de este recurso legal y fiscal, las dependencias federales reportaron una recaudación de 10 millones 837 mil pesos derivados de las omisiones e infracciones detectadas en el despacho del cargamento. La cifra refleja el impacto de los esquemas de fiscalización implementados en los puntos de acceso marítimo de la entidad.

Fortalecimiento de la inteligencia y supervisión portuaria

Las instituciones participantes señalaron que este aseguramiento responde al fortalecimiento de los sistemas de inteligencia aduanera y supervisión en los puertos mexicanos. Con estas medidas se busca garantizar el cumplimiento estricto de la normativa legal, blindar las operaciones de importación y regular el ingreso de insumos biológicos y agropecuarios al territorio nacional.