Resultan 43 heridos tras volcar en la carretera México-Puebla

Tras la volcadura, paramédicos y rescatistas brindaron atención médica a los ocupantes, mientras se realizaban labores de valoración y traslado de heridos.

Un autobús que transportaba a estudiantes del Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez volcó la noche del viernes sobre la autopista México-Puebla, dejando un saldo preliminar de 43 personas lesionadas, dos de ellas de gravedad.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas a la altura de la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, en la ciudad de Puebla, donde se desplegó un amplio operativo de emergencia para atender a los pasajeros y asegurar la zona.

Estudiantes y docentes viajaban en la unidad

De acuerdo con los primeros reportes, en el autobús viajaban cerca de 40 estudiantes, además de dos docentes y el operador de la unidad. Tras la volcadura, paramédicos y rescatistas brindaron atención médica a los ocupantes, mientras se realizaban labores de valoración y traslado de heridos.

Las primeras cuatro personas lesionadas fueron llevadas al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS. Las autoridades informaron que dos de los afectados presentan lesiones consideradas graves.

Movilizan cuerpos de emergencia y fuerzas de seguridad

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja Mexicana, Ejército Mexicano, Vialidad Estatal y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla.

Las corporaciones trabajaron de manera coordinada en las tareas de rescate, atención médica y control del tránsito para evitar nuevos accidentes en la zona.

Investigan las causas del accidente

Uno de los carriles de la autopista permaneció cerrado durante varias horas mientras continuaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada y garantizar la seguridad de los automovilistas.

Hasta el momento no se reportan personas fallecidas. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas de la volcadura.

Versiones preliminares señalan que el percance ocurrió en un entronque que presuntamente carece de señalización adecuada, un punto donde ya se han registrado otros incidentes viales. Sin embargo, serán las autoridades competentes quienes determinen oficialmente cómo ocurrió el accidente.