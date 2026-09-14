Restaurante de Tlaxcala gana concurso mundial de paella

El equipo de Burguettos estuvo encabezado por el chef José Carlos Ruiz Zamora, acompañado por su ayudante Lionel Caldelas

El talento gastronómico de Tlaxcala alcanzó la cima de uno de los certámenes culinarios más reconocidos de España. El restaurante Burguettos, ubicado en Apizaco, obtuvo el primer lugar del 65 Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, celebrado este domingo en la provincia de Valencia.

La competencia reunió a 40 profesionales procedentes de los cinco continentes en Sueca, ciudad reconocida como la “capital mundial de la paella”. Los participantes cocinaron bajo las mismas condiciones, utilizaron ingredientes iguales y siguieron la receta oficial establecida por la organización.

Talento de Apizaco conquista al jurado

El equipo de Burguettos estuvo encabezado por el chef José Carlos Ruiz Zamora, acompañado por su ayudante Lionel Caldelas. Ambos lograron imponerse en la clasificación general después de presentar una paella que recibió la mejor valoración del jurado.

Como ganadores, los representantes mexicanos recibieron un premio de 2 mil 500 euros, además de un pergamino conmemorativo y el medallón de plata reservado para quienes conquistan el primer lugar del concurso. Los reconocimientos fueron entregados por el alcalde de Sueca, Julián Sáez.

La victoria tuvo lugar en el paseo de la Estación, donde se congregaron asistentes para observar la preparación de las paellas. Para garantizar que los jueces evaluaran cada platillo recién elaborado, las 40 propuestas fueron presentadas en diferentes turnos.

México ocupa el primer lugar de la competencia

Burguettos llegó a la final internacional después de conseguir su clasificación en la semifinal celebrada en México. Con su triunfo en Sueca, el establecimiento de Apizaco superó a representantes de España y de otros países con una amplia tradición en la preparación de este platillo.

El segundo puesto fue para Arrozante, de Sevilla, que obtuvo un premio de mil 500 euros, mientras que el tercer lugar correspondió a Ca Ladio, de Llombai, con una recompensa de mil euros.

Además de los tres primeros lugares, Morralla Restaurante, de las Islas Baleares, recibió el reconocimiento a la mejor paella elaborada por un establecimiento español. Por su parte, Martos’s Rice, de San Antonio, Texas, fue distinguido por presentar la mejor paella preparada por un restaurante ubicado fuera de España.

Un concurso con más de seis décadas de historia

El jurado estuvo integrado por siete especialistas, entre ellos Tomás Angulo Salas, ganador de la edición anterior con Sabor Amar Paellas, de Ecuador, y Yuki Kawaguchi, responsable de la semifinal clasificatoria internacional realizada en Japón.

El Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca tiene sus orígenes en 1961 y es considerado el certamen más antiguo de su tipo en España. Su edición número 65 volvió a reunir a cocineros de distintas partes del mundo para preservar la receta tradicional y reconocer la técnica, el sabor y la calidad de su preparación.

El triunfo de Burguettos coloca a Apizaco y a Tlaxcala en el escenario gastronómico internacional, al llevar a México hasta el primer lugar de una competencia dedicada a uno de los platillos más representativos de la cocina valenciana.