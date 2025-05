Responde MrBeast contra la presunta denuncia del INAH

El video "Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo" del youtuber estadounidense MrBeast generó controversia debido a escenas que muestran al creador accediendo a áreas restringidas y promoviendo su marca de chocolates Feastables.

Lo que llevó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a presentar una demanda contra la productora Full Circle Media por uso indebido del patrimonio cultural con fines lucrativos.

En respuesta a las acusaciones, MrBeast ha emitido un comunicado en el que declara:

I’ve seen a lot of stories about our recent video in Mexico and wanted to clear some false things being said. Me and my team have great respect for the Mexican and Mayan culture and people. We did this video to get people all over the world excited to learn more about their… pic.twitter.com/CCRo4Hu1X5