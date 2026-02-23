Respaldan gobernadores del país estrategia de seguridad federal

La CONAGO señaló que las acciones implementadas por la SEDENA forman parte de una estrategia orientada a debilitar las estructuras criminales

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) emitió un pronunciamiento oficial en el que reconoce las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional realizadas en el marco de la ley para debilitar estructuras delictivas que afectan la paz en el país.

El posicionamiento fue firmado por las y los mandatarios estatales y expresa respaldo a la estrategia nacional de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el documento, fechado el 22 de febrero de 2026, las y los gobernadores reconocen el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad, así como del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, destacando su compromiso y profesionalismo para salvaguardar la integridad y tranquilidad de la población.

Gobernadores reconocen acciones de Sedena

La CONAGO señaló que las acciones implementadas por la Secretaría de la Defensa Nacional forman parte de una estrategia orientada a debilitar las estructuras criminales que generan violencia en distintas regiones del país.

En el pronunciamiento se establece que la seguridad es una responsabilidad compartida y que las entidades federativas mantendrán coordinación permanente con el Gobierno de México para fortalecer la paz y la estabilidad.

Compromisos asumidos por las entidades federativas

Las y los mandatarios estatales refrendaron su disposición para:

Mantener coordinación permanente con el Gobierno de México.

con el Gobierno de México. Respaldar la estrategia nacional de seguridad encabezada por la Presidenta de la República.

encabezada por la Presidenta de la República. Trabajar en el ámbito de sus competencias para garantizar la paz y la seguridad de la ciudadanía.

Fortalecer capacidades institucionales en prevención, inteligencia y procuración de justicia.

Impulsar acciones integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia.

El documento también expresa respaldo a la conducción “decidida, responsable y estratégica” de la política nacional de seguridad por parte de la titular del Ejecutivo federal.

Firman gobernadoras y gobernadores del país

El posicionamiento fue suscrito por la presidenta de la CONAGO, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como por las y los gobernadores de las 32 entidades federativas, entre ellos mandatarios de estados como Jalisco, Nuevo León, Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guanajuato y Quintana Roo, entre otros.

Las y los integrantes de la Conferencia reiteraron que, en unidad y con respeto a la legalidad, continuarán trabajando para garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar de la población en todo el territorio nacional.