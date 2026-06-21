Respalda INAH cena organizada por la FIFA en Chapultepec

Las críticas surgieron porque en la información pública del recinto se establece que solo pueden realizarse actividades de culturales, académicas o científicas.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aseguró que la cena de gala organizada por la FIFA en el Castillo de Chapultepec, previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se realizó conforme a la normativa vigente y bajo medidas destinadas a proteger el patrimonio histórico del recinto.

La aclaración fue emitida después de que surgieran cuestionamientos por el uso del Alcázar del Castillo de Chapultepec para una reunión privada encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la que asistieron más de 200 invitados nacionales e internacionales.

¿Qué dijo el INAH sobre el evento?

Mediante una tarjeta informativa, el organismo señaló que la actividad tuvo como objetivo promover el patrimonio cultural de México ante representantes de distintos países que participaron en actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Además, indicó que la FIFA cubrió los costos correspondientes por la organización y el uso del espacio, incluyendo el pago de derechos por un monto superior a 1 millón de pesos.

El instituto sostuvo que el evento se desarrolló con apego a la normatividad aplicable y que se implementaron medidas específicas para garantizar la conservación del inmueble histórico.

Polémica por el uso del Castillo de Chapultepec

La realización de la cena generó debate debido a que el Castillo de Chapultepec alberga el Museo Nacional de Historia y es considerado uno de los sitios más representativos de la memoria histórica del país.

Las críticas surgieron porque en la información pública del recinto se establece que únicamente pueden realizarse actividades de carácter cultural, académico o científico, excluyendo eventos sociales o empresariales.

Ante la controversia, el INAH recordó que el inmueble ha sido utilizado anteriormente para encuentros culturales, diplomáticos y académicos de alcance nacional e internacional.

Sheinbaum confirma pago y asistencia protocolaria

La presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió al tema durante una conferencia de prensa. La mandataria señaló que el Castillo de Chapultepec ha sido utilizado para distintos eventos desde hace años y confirmó que la FIFA realizó un pago superior a 1 millón de pesos por el uso del espacio.

Asimismo, explicó que fue invitada por Gianni Infantino a la cena, pero decidió no permanecer en el encuentro. Según relató, únicamente acudió para ofrecer un mensaje de bienvenida y saludar a los asistentes antes de retirarse.

Entre los invitados estuvieron exfutbolistas, representantes diplomáticos, empresarios, gobernadores mexicanos y dirigentes vinculados a la FIFA.