Respalda 81% de docentes consultados regular uso del celular

La SEP realizó la consulta con la participación de 565,396 maestros, para conocer cómo experimentan la presencia de dispositivos electrónicos en las aulas

El Gobierno federal prepara nuevos lineamientos para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos en las escuelas, después de que el 81 % de más de 565.000 docentes consultados respaldara establecer reglas para garantizar un uso seguro y pedagógico de la tecnología, informó este lunes el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

El anuncio coincidió con el regreso a las aulas de millones de estudiantes para el ciclo escolar 2026-2027, que moviliza a más de 1.6 millones de docentes en unas 250,000 escuelas del país.

Delgado explicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó la consulta durante el Consejo Técnico Escolar Intensivo de la semana pasada, con la participación de 565,396 maestros, para conocer cómo están experimentando la presencia de dispositivos electrónicos en las aulas.

Según los resultados, cerca del 40 % de los docentes detecta que los alumnos llevan teléfonos celulares a la escuela y un 24 % señaló la presencia de relojes inteligentes.

El 48 % consideró que los celulares dificultan mantener la atención de los estudiantes, mientras que el 38 % afirmó que interrumpen las actividades escolares y el 34 % advirtió que los alumnos abandonan alguna forma de convivencia por permanecer pendientes de sus dispositivos.

Además, un 38.7 % de los profesores aseguró haber detectado que los conflictos originados en las redes sociales terminan trasladándose a las aulas o las escuelas.

Ante este panorama, el 51 % de los docentes propuso establecer protocolos para atender situaciones de riesgo y alcanzar acuerdos con madres y padres de familia sobre el acceso y uso de las tecnologías.

Delgado explicó que los resultados fueron presentados parcialmente el viernes ante las autoridades educativas de los estados y que durante esta semana continuarán trabajando en una propuesta nacional.

“Vamos a seguir revisando esta semana para ver qué lineamientos vamos a tener a partir de lo que dicen los maestros, de lo que dicen las autoridades educativas”, afirmó.

La regulación de los celulares en las escuelas ha cobrado fuerza en distintos países ante las preocupaciones sobre sus efectos en la concentración, el aprendizaje, la convivencia y la salud mental de niños y adolescentes.

La Unesco ha recomendado que la tecnología se utilice en las aulas únicamente cuando contribuya al aprendizaje y ha advertido sobre los efectos negativos que puede tener su uso excesivo.

En el nuevo ciclo escolar la SEP pondrá en marcha el programa ‘ABC de las emociones’, con guías para estudiantes, docentes y familias y una hora semanal dedicada a hablar sobre salud emocional en secundarias y preparatorias.

Foto: EFE