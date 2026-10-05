Resguardan fuerzas armadas municipios tamaulipecos

México desplegó 500 militares del Ejército y de la Guardia Nacional en cinco municipios del estado de Tamaulipas, fronterizos con Estados Unidos, informaron este domingo las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Relaciones Exteriores (SRE).

En un comunicado conjunto, ambas dependencias indicaron que la movilización militar ocurrió tras la coordinación entre autoridades militares de México y EUA en una operación concurrente, esto con el objetivo de evitar el tráfico de drogas y personas.

En Tamaulipas, 500 elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, con apoyo de dos helicópteros de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidron, fueron desplegados en la frontera con Estados Unidos para reforzar las acciones de seguridad y prevenir el tráfico de drogas y personas. El despliegue forma parte de una Operación Concurrente “Espejo”, coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional y @SRE_mx con autoridades militares de Estados Unidos, mediante acciones simultáneas a ambos lados de la frontera. Este mecanismo de cooperación bilateral se lleva a cabo bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y pleno respeto a las decisiones y territorios soberanos. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 5, 2026

En el despliegue se utilizaron helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidron móviles y semifijos, de acuerdo al texto.

Se precisó que el 3 de octubre de 2026 los mandos militares de la XI región militar (Torreón, Coahuila) y de la octava zona militar (Reynosa, Tamaulipas) “establecieron comunicación con sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Frontera Sur’ de Estados Unidos para garantizar el enlace y coordinación para esta operación.

Señalaron que cada fuerza se desplegó en su respectivo territorio y, por el lado mexicano, se dio en los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, todos en Tamaulipas.

La movilización de soldados mexicanos ocurrió luego de que el viernes, unos 500 soldados de las Fuerzas Armadas estadounidenses fueran enviados cerca de la frontera del estado de Texas, esto tras un tiroteo contra la Guardia Costera de ese país, ocurrido el pasado fin de semana en la ciudad de Garceno, Texas.

El despliegue de los militares estadounidenses ocurrió en la frontera del Valle del Río Grande y forma parte de las “operaciones espejo” entre México y Estados Unidos, informó este sábado el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Marina (Semar) y de la SRE.