Resguardan a mono por presunto maltrato animal en Los Mochis

De acuerdo con las denuncias compartidas en redes sociales, el ejemplar estaba sujeto a una batería de automóvil en el exterior de una vivienda.

Un caso de presunto maltrato animal generó indignación en Los Mochis, Sinaloa, luego de que vecinos difundieran imágenes de un pequeño mono que permanecía amarrado bajo altas temperaturas en el fraccionamiento Urbi Villa del Rey.

De acuerdo con las denuncias compartidas en redes sociales, el ejemplar estaba sujeto a una batería de automóvil en el exterior de una vivienda, sin acceso visible a agua, alimento o algún espacio con sombra que lo protegiera del calor.

Imágenes provocan reclamos en redes sociales

Las fotografías y videos comenzaron a circular desde el pasado domingo y rápidamente provocaron reacciones de rechazo entre usuarios y defensores de animales, quienes exigieron la intervención de las autoridades correspondientes.

Habitantes de la zona señalaron que las condiciones en las que permanecía el mono representaban un riesgo para su salud, especialmente por las elevadas temperaturas registradas en la región.

Autoridades informan resguardo del ejemplar

Tras la presión social y las denuncias ciudadanas, autoridades confirmaron que el mono ya fue resguardado para revisar su estado de salud y garantizar su protección.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre posibles sanciones contra los responsables ni si existe una investigación formal relacionada con el caso.