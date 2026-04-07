Rescate en playa de San Felipe durante operativo vacacional

Una persona fue auxiliada por elementos navales tras presentar dificultades en el mar; se reporta estable tras recibir atención médica

La Secretaría de Marina (Semar) informó que personal del Sector Naval de San Felipe, en funciones de Guardia Costera, rescató a una persona en la playa El Malecón, en San Felipe, Baja California, como parte del operativo vacacional “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”.

De acuerdo con la dependencia, el incidente ocurrió durante recorridos de vigilancia cuando elementos navales detectaron a una persona con dificultades para salir del mar, por lo que activaron de inmediato los protocolos de auxilio.

Atención inmediata y traslado seguro

Tras recibir el reporte, el personal naval logró poner a salvo a la persona y trasladarla a un área segura en la playa. Posteriormente, recibió atención médica por parte de personal de Sanidad Naval y brigadas de rescate locales.

Más tarde, la persona fue trasladada al Centro de Salud de la localidad, donde fue reportada en condición estable, sin que se detallaran mayores complicaciones.

La Secretaría de Marina reiteró que, a través de la Armada de México y en funciones de Guardia Costera, continúa implementando acciones para salvaguardar la vida humana en el mar durante el actual periodo vacacional.

Asimismo, puso a disposición de la ciudadanía los números telefónicos para atención de emergencias marítimas: 686 577 60 45 del Sector Naval de San Felipe, así como el 800 627 4621 (800 MARINA 1) a nivel nacional.