Rescatan más de 20 perros enjaulados en cateo de Ciudad de México

Efectivos resguardaron a los ejemplares para brindarles el cuidado necesario para evitar que sufrieran algún daño durante su traslado

Elementos de seguridad rescataron a más de 20 perros durante un cateo efectuado este sábado dentro de un inmueble ubicado en la alcaldía Xochimilco, de la Ciudad de México.

Autoridades de diversas corporaciones arribaron hasta un domicilio de la colonia Tlalnepantla, señalado como presunto punto de venta de droga, para encontrar a 27 perros de distintas razas; 300 gramos de un vegetal verde con las características similares a la marihuana, seis armas de fuego, una caja con material explosivo y 21 cajas de cartuchos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México y Guardia Nacional fueron algunas de las corporaciones que participaron en dicho despliegue.

Perros corresponden a raza pastor alemán y pomerianos

Los 27 ejemplares caninos se encontraban al interior de jaulas, por lo que personal de la Brigada de Vigilancia Animal adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México intervino para resguardarlos.

Los efectivos los resguardaron para brindarles el cuidado necesario para evitar que sufrieran algún daño durante su traslado.

Ante este hallazgo, autoridades colocaron los sellos de resguardo correspondiente e instalaron vigilancia policial para continuar con las respectivas investigaciones, en conjunto con la Fiscalía General de la Ciudad de México.