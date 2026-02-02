Rescatan león africano víctima de maltrato en Naucalpan

Autoridades rescataron a un león africano adulto que vivía en cautiverio y en malas condiciones en Naucalpan; esperan intervención de Profepa

Autoridades ministeriales, en coordinación con policías estatales y municipales, rescataron a un león africano adulto que se encontraba en condiciones inadecuadas y presuntamente era víctima de maltrato animal en la colonia San Lorenzo Totolinga, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

El rescate se logró tras una denuncia ciudadana realizada por vecinos a través de redes vecinales de seguridad. Con base en esta información, se solicitó y ejecutó una orden de cateo en un domicilio, donde se confirmó la presencia del felino.

El gobierno municipal informó que la diligencia fue resultado de la coordinación interinstitucional entre la Guardia Municipal, la Fiscalía de Justicia de Naucalpan y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Condiciones de cautiverio

De acuerdo con información oficial, el león habría permanecido varios años confinado en una jaula de dimensiones reducidas, lo que limitaba severamente su movilidad.

Además, vivía en un entorno insalubre y no contaba con una alimentación adecuada para su especie.

La Guardia Municipal difundió imágenes del felino dentro de la jaula y señaló que se está a la espera de la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para dar seguimiento al caso.

Segundo rescate en menos de 15 días

Con este caso, suman dos felinos adultos rescatados de viviendas en menos de 15 días en el Estado de México.

El pasado 22 de enero, autoridades de Cuautitlán Izcalli informaron sobre el rescate de un tigre adulto que se encontraba en un inmueble de la colonia Hacienda del Parque.

En ese operativo, personal de la Profepa, con apoyo de la policía municipal, aseguró el perímetro y trasladó al tigre a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, ubicada en el estado de Puebla, donde fue atendido por un médico veterinario.

El alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, informó que en su municipio también se han rescatado coyotes, cocodrilos y aves, y exhortó a la población a evitar tener especies silvestres en cautiverio, ya que requieren condiciones especiales para su adecuado desarrollo.