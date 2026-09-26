Rescatan león africano desnutrido en un predio de Jojutla

El felino presentaba problemas severos de salud y fue puesto a disposición del personal especializado para su resguardo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Fiscalía Regional Sur Poniente, aseguraron un ejemplar de león africano tras cumplimentar una orden de cateo en un inmueble ubicado en la localidad de Tequesquitengo, perteneciente al municipio de Jojutla.

El felino de pelaje café fue localizado en el patio de la vivienda al interior de una jaula metálica de aproximadamente tres metros de ancho por cuatro de largo. De acuerdo con las autoridades, el animal se encontraba en condiciones de probable desnutrición y alta vulnerabilidad.

Resguardo del ejemplar

El mandamiento judicial se llevó a cabo mediante un operativo conjunto encabezado por la AIC, con el apoyo de efectivos de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos.

Tras el hallazgo del mamífero, las autoridades dieron aviso inmediato a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que su personal especializado se encargue de la valoración médica, el traslado seguro y el debido resguardo del felino.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Morelos reiteró su compromiso de mantener acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno con el objetivo de salvaguardar la seguridad y el orden en la entidad.