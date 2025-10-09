Rescatan en Edomex a mujer y niña raptadas por camionero

Elementos de seguridad del Edomex liberaron a una mujer de 20 años y a una niña tras ser amarradas por un camionero en Atlacomulco, Estado de México

Una joven de 20 años y una niña fueron rescatadas por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) después de ser privadas de su libertad por un conductor de tráiler en Atlacomulco.

El operativo comenzó tras un reporte al 911 que alertó sobre un hombre que amarraba a una mujer con una menor en un tráiler sobre la Carretera Panamericana Acambay-Atlacomulco. Las unidades de la Fuerza de Apoyo y Reacción (FAR) localizaron la unidad en la localidad de Ejido de Bombateví.

Durante la revisión, los oficiales encontraron a la mujer atada de los tobillos con cinta plástica bajo el asiento del copiloto y con visibles signos de golpes, mientras que la menor dormía en el camarote. El conductor, identificado como Luis 'N', de 30 años, fue detenido y presentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para determinar su situación legal.

Paramédicos de Protección Civil municipal atendieron a las víctimas, diagnosticando una herida superficial en la mano de la mujer, sin riesgo para su vida. Además, personal de la Policía de Género brindó acompañamiento para realizar la denuncia correspondiente y garantizar la seguridad de ambas.