Rescatan cuerpo de hombre en presa Los Cuartos en Naucalpan

Un hombre de 46 años fue localizado sin vida en la presa Los Cuartos, en Naucalpan. La Fiscalía investigará las causas del fallecimiento

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre de 46 años en la presa Los Cuartos, ubicada en la colonia San Rafael Chamapa Primera Sección, luego de que vecinos reportaran la presencia de una persona flotando en el agua.

De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos, Carlos Alejandro Sánchez González, el reporte fue recibido alrededor de las 19:00 horas, cuando habitantes de la zona alertaron sobre un cuerpo a la altura de la cortina del embalse, donde se concentra el agua.

Autoridades acordonaron la zona

Policías de la Guardia Municipal arribaron como primeros respondientes y aseguraron el área mientras llegaban los equipos de Protección Civil y Bomberos, así como personal de la Fiscalía de Justicia de Naucalpan para realizar las diligencias correspondientes.

Tras recuperar el cuerpo, paramédicos que viajaban en la ambulancia PC107 confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Fiscalía investigará el fallecimiento

De manera preliminar, se informó que la víctima aparentemente resbaló y cayó a la presa.

No obstante, el director de Protección Civil señaló que será la Fiscalía la encargada de determinar las causas del deceso mediante las investigaciones correspondientes.

El funcionario precisó además que durante la tarde se registró una precipitación en Naucalpan, aunque aclaró que no fue una lluvia de gran intensidad.

Continúa vigilancia por temporada de lluvias

Carlos Alejandro Sánchez González reiteró que el municipio mantiene activo, las 24 horas del día y durante toda la semana, el Protocolo Metropolitano de Atención por Temporada de Lluvias.

Este operativo se desarrolla en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México y distintas dependencias del gobierno municipal, con el objetivo de monitorear en tiempo real la infraestructura hidráulica y coordinar acciones preventivas.

Entre las zonas que permanecen bajo vigilancia permanente se encuentran Río Hondo, Jardines de la Florida, La Naranja, Puente Chaparro, Parque Naucalli, Lomas Verdes, Santa Cruz Acatlán, Los Remedios, Hacienda de Echegaray, la colonia Independencia y San Mateo Nopala.