Rescatan con vida a otro minero atrapado en El Rosario

El hallazgo se realizó cerca de las 13:50 horas de este martes 7 de abril, cuando brigadas de rescate localizaron a Francisco Zapata Nájera, de 42 años

Tras más de 312 horas de trabajo sin detenerse, autoridades rescataron con vida a un trabajador que estaba atrapado en la Mina Santa Fe del municipio de El Rosario, Sinaloa.

El hallazgo se realizó cerca de las 13:50 horas de este martes 7 de abril, cuando brigadas de rescate localizaron a Francisco Zapata Nájera, de 42 años, oriundo de Papasquiaro, Durango. Una vez que se localizó, se pusieron en marcha de forma inmediata los protocolos para su extracción segura.

Así fue el rescate del minero

El rescate fue posible por la labor coordinada de un comando unificado, integrado por corporaciones de seguridad, Protección Civil y fuerzas federales.

Por días los equipos trabajaron sin descanso en el bombeo de agua dentro de la mina, una de las principales dificultades para avanzar en las labores.

Las autoridades informaron que se logró un avance significativo luego de agregar una manguera extra al sistema hidráulico, permitiendo aumentar la extracción de agua y bajar el nivel en el interior.

Esto permitió a los rescatistas acercarse a lugares donde se tenía esperanza de encontrar a los trabajadores atrapados.

¿Cuántos mineros siguen atrapados?

Los rescatistas siguen trabajando para encontrar a más mineros que siguen dentro del yacimiento. Las brigadas se orientaron por los antecedentes proporcionados por el primer minero rescatado, José Alejandro Cástulo, que dio pistas sobre el posible paradero de sus compañeros.

Las autoridades esperan que en las próximas horas haya más positivos, porque el nivel del agua ha bajado mucho, después de mejorar el sistema de bombeo.

¿Cómo están de salud los mineros atrapados en El Rosario?

No se han dado detalles de la condición en la que se encuentra Francisco Zapata Nájera, pero se ha dicho que recibirá atención médica de inmediato tras su rescate, el hecho es que esto es prácticamente un milagro; después de cientos de horas atrapado, sobrevivir es un hecho insólito.

Protección Civil mantiene la esperanza de que los restantes trabajadores también se encuentren con vida y se puedan atender de forma oportuna una vez sean localizados.