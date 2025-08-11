Rescatan con vida a bebé abandonado en calles de Ecatepec

Un bebé de apenas unos meses de edad fue abandonado en plena vía pública, sobre la Avenida Nacional; se encuentra bajo observación médica

Un bebé de apenas unos meses de edad fue abandonado en plena vía pública, sobre la Avenida Nacional, en la colonia Santo Tomás Chiconautla, en el municipio de Ecatepec.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia del menor, quien vestía un mameluco amarillo y fue dejado solo a su suerte. Elementos de Protección Civil y Rescate Urbano acudieron al sitio y trasladaron al bebé al Hospital de las Américas, donde se encuentra bajo observación médica.

Las autoridades ya iniciaron una investigación para dar con la persona responsable del abandono. Según testimonios de los vecinos, alguien dejó al menor en la calle y se retiró rápidamente del lugar.

Este lamentable caso se suma a una serie de incidentes similares registrados en el Estado de México. Apenas hace dos semanas, una bebé fue hallada dentro de una bolsa negra en el municipio de Valle de Chalco. En otro caso ocurrido en febrero pasado, una recién nacida fue encontrada con signos de hipotermia en calles también de Ecatepec.

El Código Penal mexicano establece en su artículo 335 que abandonar a un menor puede acarrear penas de entre un mes y cuatro años de prisión. Además, el artículo 340 indica que cualquier persona que no dé aviso a las autoridades sobre un menor en peligro, puede recibir de 10 a 60 jornadas de trabajo comunitario.

Mientras tanto, el bebé rescatado permanece bajo resguardo médico, y las autoridades han activado los protocolos correspondientes para garantizar su seguridad y bienestar.