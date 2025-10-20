Rescatan animales exóticos en el Zócalo de CDMX

La Brigada de Vigilancia Animal rescató a un mono capuchino, un caimán y una serpiente burmes tras una denuncia difundida en redes sociales

Una denuncia difundida en redes sociales provocó la intervención de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que dos hombres fueran captados exhibiendo animales silvestres en el Zócalo de la Ciudad de México.

El operativo se llevó a cabo en las calles cercanas a Madero y Monte de Piedad, donde los agentes detectaron a los individuos transportando cajas plásticas con ejemplares exóticos.

Rescatan a un mono, un caimán y una serpiente

Durante la revisión, los brigadistas hallaron en una caja negra con tapa amarilla a un caimán de anteojos con el hocico amarrado.

En otro contenedor se localizó una serpiente burmes, mientras que en una transportadora metálica encontraron a un mono capuchino con un collar y cadena de metal que limitaban su movilidad.

Los animales fueron asegurados y los dos hombres, de 38 y 41 años, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FIDAMPU).

Por otra parte, los ejemplares fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco, donde veterinarios zootecnistas realizaron una valoración médica.