Rescatan a un búho herido en la alcaldía Gustavo A. Madero

Policías especializados de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), rescataron a un ejemplar de búho cornudo que se encontraba atrapado y herido en la colonia Loma La Palma, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero.

#BoletínSSC | #RescateAnimal | En calles de la colonia #LomaLaPalma, en la alcaldía @TuAlcaldiaGAM, policías especializados en atención de fauna silvestre y doméstica, adscritos a la Brigada de Vigilancia Animal (#BVA) de la #SSC rescataron un ejemplar de #BúhoCornudo.



Tras ser… pic.twitter.com/x3jsQGAVEA — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 11, 2026

El operativo se activó a solicitud de elementos de la Policía Auxiliar (PA), quienes ubicaron al ave en lo alto de una estructura dentro de un centro deportivo sobre la calle 18 de Marzo. Al llegar al sitio, los brigadistas confirmaron que el animal presentaba una lesión visible en su extremidad torácica derecha.

Rescate especializado y atención médica veterinaria

En coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos, los efectivos de la BVA aplicaron maniobras de contención para asegurar al espécimen en una jaula especial y trasladarlo a sus instalaciones en la alcaldía Xochimilco.

En la sede institucional, médicos veterinarios zootecnistas asumieron la atención clínica del ejemplar para garantizar su rehabilitación física.