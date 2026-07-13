Rescatan a tres mujeres extraviadas en Los Dinamos

Las jóvenes ingresaron al sitio por la zona del Cuarto Dinamo, pero después de recorrer distintos caminos perdieron la orientación y ya no lograron regresar

Tres mujeres fueron rescatadas luego de extraviarse durante varias horas en el Parque de los Dinamos, en la Ciudad de México.

Las jóvenes ingresaron al sitio por la zona del Cuarto Dinamo, pero después de recorrer distintos caminos perdieron la orientación y ya no lograron encontrar la ruta de regreso, por lo que solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911.

Operativo de búsqueda y rescate

Ante el reporte, elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina desplegaron un operativo para localizar a las visitantes.

Los agentes siguieron la ruta que presuntamente habían tomado las mujeres y, después de aproximadamente tres horas de búsqueda, lograron ubicarlas cerca del paraje Tarumda, a un costado del mirador.

Recibieron atención médica

Las personas rescatadas fueron identificadas como dos jóvenes de 22 años y una más de 23 años, quienes recibieron los primeros auxilios por parte de los elementos de emergencia.

Una de ellas presentaba signos de afectación por las condiciones del lugar, ya que tenía los labios morados, por lo que las tres fueron cubiertas con mantas térmicas y recibieron hidratación.

Después de estabilizarse, fueron trasladadas al Cuarto Dinamo, donde personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizó una nueva valoración.

Las jóvenes agradecieron la atención brindada por los elementos del grupo Zorro y los paramédicos que participaron en el rescate.

Tras recibir recomendaciones de seguridad para futuras visitas al parque, las tres mujeres se retiraron del lugar a bordo de un vehículo particular.