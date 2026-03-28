Rescatan a tigre de bengala de un patio en Ecatepec

Previamente, vecinos difundieron en redes sociales imágenes del felino, señalando que vivía en un espacio reducido de aproximadamente dos por dos metros

El rescate de un cachorro de tigre de bengala en Ecatepec encendió alertas sobre la posesión ilegal de fauna exótica en zonas urbanas, luego de que autoridades localizaran al animal dentro de una vivienda en condiciones que derivaron en una denuncia ciudadana por presunto maltrato.

El operativo se realizó en la colonia Villas de Guadalupe Xalostoc, donde elementos de seguridad municipal, estatal y de la Marina intervinieron durante la madrugada tras recibir el reporte.

¿Cómo encontraron al tigre en Ecatepec?

La movilización ocurrió luego de que vecinos difundieran en redes sociales imágenes del felino, señalando que vivía en un espacio reducido de aproximadamente dos por dos metros.

Las publicaciones generaron reacciones y motivaron la denuncia formal, lo que permitió a las autoridades ubicar el domicilio y actuar para asegurar al animal.

Al ingresar al inmueble, los elementos confirmaron la presencia del cachorro de tigre de bengala y procedieron a su resguardo.

¿Quién era el dueño del tigre?

En el lugar fue identificado Carlos “N”, de 36 años, como presunto propietario del ejemplar. Sin embargo, no pudo acreditar la legal posesión del animal ante las autoridades.

Por este motivo, fue presentado ante el Ministerio Público federal, mientras que la Fiscalía General de la República tomó conocimiento del caso para determinar su situación jurídica.

¿Qué pasará con el cachorro de tigre?

El felino fue trasladado bajo resguardo para recibir una valoración médica especializada, con el objetivo de verificar su estado de salud y garantizar su bienestar.

Las autoridades aplicaron los protocolos correspondientes para el manejo de especies exóticas, mientras continúan las investigaciones sobre su procedencia.

Asimismo, el inmueble donde fue localizado quedó asegurado por autoridades estatales como parte de las diligencias.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar este tipo de situaciones, a fin de evitar riesgos tanto para las personas como para las especies involucradas.