Rescatan a seis migrantes en altamar frente a Chiapas

Dos guatemaltecos y cuatro ecuatorianos fueron localizados en una pequeña embarcación a la deriva, a unos 274 kilómetros al sureste de Puerto Chiapas

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) rescataron a seis migrantes que se encontraban en riesgo en altamar, a bordo de una pequeña embarcación frente a las costas de Chiapas, informaron autoridades navales.

La Vigésima Segunda Zona Naval detalló que el hallazgo ocurrió durante los recorridos permanentes de vigilancia marítima que realizan las unidades de superficie, aproximadamente a 148 millas náuticas, equivalentes a 274 kilómetros, al sureste de Puerto Chiapas.

Los migrantes fueron entregados al INM

Después de localizar la embarcación, los elementos navales auxiliaron a las seis personas y las trasladaron a las instalaciones de la Vigésima Segunda Zona Naval.

Posteriormente, los migrantes fueron puestos a disposición del personal del Instituto Nacional de Migración (INM), con el objetivo de que se llevaran a cabo los procedimientos legales correspondientes.

Fuentes de seguridad consultadas señalaron que entre las personas rescatadas había dos ciudadanos guatemaltecos y cuatro ecuatorianos. De acuerdo con esas fuentes, presuntamente eran trasladados de manera irregular hacia Estados Unidos.

Alertan sobre rutas migratorias más peligrosas

Organizaciones no gubernamentales han advertido que el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump ha llevado a migrantes y traficantes de personas a recurrir a rutas más peligrosas, incluidas las marítimas.

El caso en aguas del Pacífico mexicano pone de relieve los riesgos que enfrentan quienes intentan llegar a otros países mediante traslados irregulares por mar.

La Secretaría de Marina afirmó que mantiene su compromiso con la protección de la vida humana en el mar y la atención de personas que se encuentren en situaciones de riesgo dentro de aguas nacionales.

La dependencia destacó que las labores de vigilancia marítima permiten detectar embarcaciones en peligro y brindar asistencia a quienes necesitan auxilio en altamar.