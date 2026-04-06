Rescatan a persona apunto de ahogarse en Baja California

De acuerdo con la información oficial, los elementos de vigilancia y seguridad actuaron de manera coordinada para ingresar al agua y evitar una tragedia.

Una persona fue rescatada en playa El Malecón, en San Felipe, Baja California, luego de presentar dificultades para salir del mar. El hecho ocurrió mientras se realizaban recorridos de vigilancia en la zona costera, como parte de las acciones preventivas implementadas por autoridades federales.

El incidente fue detectado por personal de supervisión, quienes observaron que una persona tenía problemas para mantenerse a flote y regresar a la orilla.

¿Cómo ocurrió el rescate en playa El Malecón?

De acuerdo con la información oficial, los elementos de vigilancia y seguridad actuaron de manera coordinada para ingresar al agua y auxiliar a la persona afectada. Tras ubicarla, lograron sacarla del mar y trasladarla a un punto seguro en la playa, donde se le brindó atención inmediata.

En el lugar, brigadas de rescate realizaron una valoración médica inicial para descartar complicaciones mayores. Posteriormente, la persona fue trasladada a un centro de salud de la localidad para una revisión más detallada, donde fue reportada en condición estable.

¿Qué es la Operación Salvavidas Semana Santa 2026?

El rescate se dio en el marco de la Operación Salvavidas Semana Santa 2026, implementada por la Secretaría de Marina a través de la Armada de México. Este operativo contempla el reforzamiento de la vigilancia en playas y zonas turísticas del país durante el periodo vacacional.

Las acciones incluyen patrullajes constantes, atención médica inmediata y capacidad de respuesta ante emergencias relacionadas con actividades recreativas en el mar. El objetivo es reducir riesgos para los visitantes, especialmente en puntos con alta afluencia.