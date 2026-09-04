Rescatan a perrito atrapado en reja en Tlalpan

El ejemplar fue trasladado a instalaciones veterinarias de la dependencia para recibir valoración médica, alimento y resguardo.

Un perro quedó atrapado entre los barrotes de la reja de un domicilio ubicado en la alcaldía Tlalpan, luego de intentar resguardarse para escapar del ataque de otro canino que lo perseguía en la vía pública.

Tras recibir el reporte de la emergencia, integrantes de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para auxiliar al animal. Mediante maniobras especializadas y un manejo cuidadoso, el personal de rescate logró liberar al ejemplar de manera segura y sin causarle complicaciones físicas.

#RescateAnimal l En su intento por escapar del ataque de otro perro, un lomito quedó atorado en una reja de un domicilio en la alcaldía Tlalpan. 🐶



Gracias a la pronta reacción de la Brigada de Vigilancia Animal, el canino fue liberado sin complicaciones y llevado a sus… pic.twitter.com/pWIh9IB3ZG — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 3, 2026 Una vez finalizada la maniobra de rescate, el canino fue trasladado a las instalaciones de la dependencia, donde médicos veterinarios zootecnistas asumieron la valoración de su estado de salud, ofreciéndole la atención médica, alimentación y cuidados necesarios para su pronta recuperación. Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre el paradero o la identidad del dueño del canino, ni se han dado detalles precisos sobre las condiciones de salud específicas en las que fue encontrado durante el rescate del mismo.