'Cauchito', un perro de tres años, fue rescatado por la Fiscalía de Oaxaca luego de que vecinos denunciaran que permanecía abandonado en la azotea de una casa

Un perro de tres años llamado "Cauchito" fue rescatado por autoridades de Oaxaca, luego de permanecer en condiciones de abandono en la azotea de una vivienda de la colonia Loma Linda, en el municipio de Oaxaca de Juárez.

La Fiscalía General del Estado confirmó la intervención la noche del jueves 19 de noviembre, después de recibir una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, donde vecinos alertaron sobre las condiciones en las que se encontraba el animal.

De acuerdo con la dependencia, el reporte señalaba que el perro estaba en una situación vulnerable dentro de un inmueble ubicado cerca del Ejido Guadalupe Victoria, por lo que personal especializado acudió a verificar los hechos.

*=FISCALÍA INFORMA=* *Fiscalía de Oaxaca rescata a canino “Cauchito” e inicia investigación por probable maltrato animal* La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a través de la Unidad de Maltrato Animal, rescató a un canino de tres años de edad, de nombre “Cauchito”, que se encontraba en estado de abandono en la azotea de un domicilio de la colonia Loma Linda, en el municipio de Oaxaca de Juárez. Por estos hechos se inició la carpeta de investigación 26225/FVCE/OAXACA/2026 por el delito de maltrato animal. La intervención se dio a raíz de una publicación en redes sociales. En ella, vecinos de la comunidad pidieron ayuda para un perro que estaba en malas condiciones en un inmueble cercano al Ejido Guadalupe Victoria, de la capital. Al conocer el reporte, el grupo multidisciplinario de la Unidad de Maltrato Animal acudió al lugar, se entrevistó con la propietaria del inmueble para verificar la situación del animal. Como una medida de protección, “Cauchito” fue rescatado para enseguida trasladarlo a Servicios Periciales, donde lo valoró un perito médico veterinario, quien determinó que presenta bajo peso a causa del descuido humano. Una vez atendido, el canino quedará bajo el resguardo de la organización “Patitas felices”, dedicada a la protección animal, para garantizar los cuidados necesarios para recuperarse y sea puesto en adopción. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso con la protección y el bienestar animal. Hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de crueldad o abandono, para que se investigue y se sancione conforme a la ley. — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 20, 2026 Tras recibir la denuncia, un equipo multidisciplinario de la Unidad de Maltrato Animal se trasladó al domicilio y se entrevistó con la propietaria del inmueble para conocer las condiciones en las que permanecía el canino. Como medida de protección, las autoridades procedieron al rescate de "Cauchito" y lo llevaron a las instalaciones de Servicios Periciales, donde fue revisado por un médico veterinario. La valoración determinó que el perro presentaba bajo peso, condición atribuida al descuido humano. Posteriormente, se estableció que quedaría bajo el resguardo de la organización protectora Patitas Felices, que se encargará de brindarle atención y los cuidados necesarios para su recuperación. Una vez que se encuentre en condiciones adecuadas, "Cauchito" podrá ser puesto en adopción para encontrar un hogar donde reciba atención y protección. Fiscalía abre investigación por maltrato animal Por estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca inició la carpeta de investigación 26225/FVCE/OAXACA/2026, por el delito de maltrato animal, con el propósito de esclarecer las circunstancias del abandono y determinar las posibles responsabilidades. La dependencia también hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación de crueldad o abandono contra animales, a fin de que las autoridades puedan intervenir e investigar los casos.